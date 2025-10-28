Globo pode encerrar ‘Conversa com Bial’ e criar novo programa

Após quase dez anos no ar, o programa “Conversa com Bial” da TV Globo pode estar chegando ao fim. A emissora e o apresentador Pedro Bial estão discutindo a possibilidade de encerrar o talk show diário e criar um novo programa semanal que promova reflexão e análise, características marcantes da carreira de Bial.

Informações indicam que a decisão é resultado de uma série de fatores, incluindo a queda de audiência, o baixo retorno comercial e a dificuldade em atrair convidados de destaque para o programa diário. Apesar do reconhecimento da importância cultural da atração, há uma percepção de que o formato atual não tem apresentado os resultados desejados.

Na madrugada de terça-feira (28), o programa alcançou 5,9 pontos na Grande São Paulo, um número que, embora tenha superado concorrentes como SBT e Band, ainda é considerado insuficiente para justificar os altos custos de produção e sua permanência na programação.

Desde 2024, o “Conversa com Bial” passou a ser exibido primeiro no canal GNT às 23h30, com reprises na TV aberta nas madrugadas seguintes. Essa mudança visava aumentar o alcance do programa e gerar mais repercussão nas redes sociais, mas os resultados foram limitados, com poucos episódios se destacando fora do contexto televisivo.

Nos bastidores, a Globo e Bial estão explorando um novo formato semanal que se aproxima do estilo de “Na Moral” (2012-2014), um projeto que Bial considera um dos mais relevantes de sua carreira. A ideia é criar um programa com uma curadoria mais cuidadosa, debates mais profundos e um maior tempo de preparação, algo que não é viável em um talk show diário.

Além disso, Bial também tem trabalhado na produção de documentários na Globo. Ele foi um dos criadores de “Vale o Escrito”, que aborda o jogo do bicho, e dirigiu “Xuxa, o Documentário”, que retratou o reencontro entre a apresentadora e Marlene Mattos.

Internamente, há uma avaliação de que Bial está subaproveitado na sua atual forma de trabalho e que ele poderia oferecer mais em um projeto autoral, onde teria maior liberdade criativa. A transição para esse novo formato deve ser gradual, preservando a longa parceria entre o apresentador e a emissora.