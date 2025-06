Corpo de suposto traficante é encontrado no morro do Juramento

A Polícia Militar encontrou um corpo no Morro do Juramento, localizado em Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio de Janeiro. O corpo é supostamente de um traficante vinculado ao Comando Vermelho, que estaria em conflito com facções rivais da comunidade da Serrinha. A área foi isolada para a realização de perícia, e investigadores estão trabalhando para identificar a situação.

Vicente de Carvalho enfrenta uma tensão constante, resultado da disputa por território com o grupo conhecido como Terceiro Comando Puro. Essa rivalidade tem gerado cenas de violência, com tiroteios frequentes e, segundo relatos de moradores, o uso de granadas. A situação na comunidade é preocupante, especialmente para as crianças. Durante os confrontos armados, escolas locais têm orientado os alunos a se abrigar em segurança para evitar riscos.

Para aumentar a segurança na região, a Polícia Militar intensificou a presença de patrulhas, utilizando veículos blindados. As autoridades buscam garantir a proteção dos moradores, que vivem sob o constante impacto da violência.