Corinthians investiga ex-dirigentes e vínculos com torcidas

A Presidência do Conselho Deliberativo do Sport Club Corinthians Paulista divulgou um comunicado importante. O texto aborda uma série de denúncias que têm surgido, envolvendo dirigentes, ex-dirigentes, associados, funcionários e torcidas organizadas do clube.

No comunicado, a presidência afirmou que todas as denúncias que chegarem ao conhecimento do Conselho serão investigadas de maneira séria. O objetivo é garantir que todos os fatos sejam apurados de acordo com as diretrizes do Estatuto do Corinthians. Essa investigação será conduzida pelas Comissões do Conselho Deliberativo, que têm a responsabilidade de analisar os casos de acordo com suas competências.

Após a análise, as comissões levarão os resultados à deliberação do Plenário do Conselho. Isso mostra que o clube está comprometido em tratar essas questões de forma transparente e responsável. O presidente do Conselho Deliberativo reforçou que esse procedimento tem sido uma preocupação desde o início de sua gestão, destacando o compromisso com a integridade e a ética dentro do Corinthians.