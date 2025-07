Atual de Belo envia recado para Gracyanne: ‘Falar do outro’

Rayane Figliuzzi se pronuncia sobre comparações com Gracyanne e reafirma seu espaço ao lado de Belo

Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor Belo, decidiu responder às recentes comparações feitas entre ela e a ex-esposa do pagodeiro, Gracyanne Barbosa. Em uma entrevista ao Link Podcast, da Record, Rayane falou sobre como lida com a fama e a exposição que seu relacionamento enfrenta.

Durante a conversa, ela enfatizou que não pretende ser apenas uma coadjuvante na história entre Belo e Gracyanne. "Falar do outro é sobre o outro, e não sobre mim. Eu sou escorpiana e sei como lidar com essa realidade. Me cuido emocionalmente, faço terapia e prefiro não permitir que essa energia negativa me afete. Respeito muito o que eles viveram", disse Rayane, deixando claro que entende e valoriza a história do ex-casal.

A influenciadora também comentou sobre a falta de reconhecimento por parte de Gracyanne em relação a sua presença na vida de Belo, já que ela está ao lado do cantor há alguns meses. Recentemente, Gracyanne expressou desejo de reatar o relacionamento com Belo, o que fez com que Rayane se posicionasse de maneira firme, mas educada. "Não posso culpar o Belo por essa situação. A felicidade de cada um é o que importa. Eu desejo que ela encontre alguém que a faça feliz", afirmou.

Rayane explicou que está em um relacionamento maduro com Belo. Ela enfatizou que ambos têm liberdade em suas escolhas: "Se você não quiser estar comigo, você é livre para estar com quem quiser. Ele me disse que está comigo porque quer, e isso é o que importa". A influenciadora destacou que o casal prefere viver seu amor de forma discreta. "Estamos felizes assim, um dia de cada vez", completou.

Assim, Rayane Figliuzzi reafirma sua posição ao lado de Belo e mostra que está focada em construir sua própria história, sem se deixar abalar pelas comparações com o passado do cantor.