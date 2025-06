Conselho de Charlotte se reúne a portas fechadas sobre investigação

O Conselho Municipal de Charlotte, na Carolina do Norte, realizará uma reunião especial na tarde de segunda-feira para discutir uma investigação interna conduzida pelo escritório do advogado da cidade. A reunião está agendada para começar às 13h.

Antes que os membros do conselho se retirem para uma sessão fechada, o público terá a oportunidade de se manifestar no início do encontro. Contudo, até o momento, a cidade não revelou os motivos que levaram à realização da investigação nem quem são as pessoas envolvidas.

É comum que conselhos municipais realizem reuniões privadas para tratar de assuntos sensíveis, como questões legais, questões relacionadas a funcionários ou investigações em andamento que poderiam ser prejudicadas por discussões públicas.

Não há informações sobre a duração da parte fechada da reunião. O conselho deverá atualizar a população sobre o andamento da situação e novos desdobramentos assim que mais informações estiverem disponíveis.