Brasileiros buscam Paraguai por impostos e custo de vida baixos

Nos últimos anos, o Paraguai passou de um destino de compras em Ciudad del Este para um verdadeiro atrativo para quem deseja viver, empreender e economizar na América do Sul. A fama de ser um "vizinho barato" não é só sobre produtos, mas também sobre qualidade de vida, impostos reduzidos e custo de vida bem mais acessível.

O segredo? Impostos de apenas 10%

O Brasil é conhecido por sua carga tributária pesada, que gira em torno de 33% do PIB, segundo a OCDE. Comparado a isso, o modelo do Paraguai, bem mais simplificado, se destaca:

10% para pessoa física (IRP)

10% para empresas (IRACIS)

10% de IVA (que equivale ao nosso ICMS, PIS e Cofins)

Esse “modelo 3×10” é considerado um dos mais simples e transparentes do mundo. Com isso, um número crescente de empresas brasileiras está transferindo suas operações, e muitas pessoas estão fazendo as malas para reduzir os custos e melhorar a qualidade de vida.

Produtos muito mais baratos? Sim, é real

Um exemplo claro de economia é o iPhone 15. Por lá, ele pode custar até 40% menos do que no Brasil. E o motivo é simples: menos impostos sobre importação e menos burocracia envolvida em todo o processo.

Outros produtos, como câmeras, notebooks, roupas de marca e itens de tecnologia, seguem a mesma lógica. Todos oferecidos com garantia e procedência, especialmente em locais como Assunção e Ciudad del Este.

Além disso, o custo de vida no Paraguai pode ser até 50% menor que em capitais brasileiras como São Paulo, Brasília ou Porto Alegre. Gastronomia diversa, clima agradável e uma população acolhedora são algumas das vantagens que fazem a diferença:

Aluguel, alimentação e transporte mais em conta

Segurança em crescimento

Facilidade em se adaptar, mesmo para estrangeiros

Outra facilidade é que, embora o Guarani seja a moeda oficial, o real e o dólar são aceitos na maioria das áreas comerciais, especialmente nas cidades de fronteira. Isso torna o turismo e o comércio muito mais acessíveis para os brasileiros.

Brasil x Paraguai: o que muda de verdade?

A tabela abaixo ajuda a entender as principais diferenças entre Brasil e Paraguai:

Aspecto Brasil Paraguai Impostos Altos e complexos Baixos e simples (10%) Burocracia para negócios Alta e demorada Reduzida e digitalizada Custo de vida Alto nas grandes cidades Mais acessível Moeda aceita Real Guarani, real e dólar Produto importado Altamente taxado Preço quase pela metade Tempo para abrir empresa 14 dias (média nacional) 72 horas (média no Paraguai)

Por que o Paraguai virou destino real?

Atualmente, mais de 254 mil brasileiros já moram no Paraguai, tornando-o o 3º país com mais brasileiros no mundo. O país tem se tornado um refugio não só para importadoras e comerciantes, mas também para nômades digitais e startups. Esse ambiente de negócios tão convidativo atrai até europeus e americanos.

Vale a pena mudar?

Essa escolha depende bastante do seu perfil. Se você procura empreender, economizar ou mesmo fugir da complexidade do Brasil, o Paraguai pode ser uma excelente oportunidade. Vivendo na fronteira, abrindo um negócio ou investindo em produtos, as vantagens são cada vez mais evidentes.