Notícias

comunidade brasileira supera densidade de hong kong em área pequena

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
3 minutos lidos
Com mais de 100 mil pessoas comprimidas em menos de 1 km², esta comunidade brasileira abriga mais gente por quilômetro quadrado do que Hong Kong
Com mais de 100 mil pessoas comprimidas em menos de 1 km², esta comunidade brasileira abriga mais gente por quilômetro quadrado do que Hong Kong

Entre os morros da zona sul do Rio de Janeiro, encontramos um cenário urbano impressionante: a Rocinha. Essa comunidade brilhante abriga mais de 100 mil pessoas em menos de 1 km², tornando-se a mais densa e verticalizada do Brasil. É fascinante como a vida se desenrola em cada canto desse território vibrante, onde até o mínimo espaço é precioso e disputado.

Historicamente, a Rocinha começou como um aglomerado de casas nos anos 1930 e cresceu sem planejamento, mas com uma incrível capacidade de adaptação. As ruas são estreitas — algumas com menos de dois metros de largura — e os prédios se empilham, formando um mosaico arquitetônico único. É um lugar onde cada metro quadrado é aproveitado ao máximo, refletindo a resiliência dos moradores.

Uma das áreas mais densas do planeta

A densidade populacional média da Rocinha é de mais de 40 mil habitantes por km². Em algumas áreas, como a Rua 1 e a Cachopa, esse número pode chegar a impressionantes 100 mil pessoas por km², comparável a regiões superpovoadas de cidades como Hong Kong e Mumbai. Os dados do Instituto Pereira Passos e do IBGE confirmam a Rocinha como a maior favela do país, com aproximadamente 70 mil moradores cadastrados e muitos outros que não aparecem nas estatísticas.

O cenário vertical da comunidade é bastante característico. As casas se elevam em blocos de concreto, muitas vezes com cinco ou seis andares, criando um verdadeiro labirinto de residências onde várias famílias coexistem sob o mesmo teto.

Um labirinto onde o espaço nunca sobra

Ao andar pelas ruas da Rocinha, fica claro que a mobilidade é um desafio constante. Algumas vias principais se transformam rapidamente em vielas tão estreitas que apenas uma moto consegue passar. Os cabos elétricos formam verdadeiras teias que cruzam o céu, enquanto escadarias se entrelaçam por todo o lado.

A falta de espaço fez os moradores inventarem novos modos de viver e trabalhar. É comum encontrar pequenas mercearias, salões de beleza e até escolas nos andares debaixo das casas. Em cima, muitas lajes se transformam em novos espaços, criando uma cidade tridimensional onde a vida acontece em diversos níveis: nas ruas, varandas e telhados.

Apesar de toda essa densidade e os desafios, a Rocinha é cheia de energia e vitalidade. Com mais de 6 mil pequenos comércios, linhas de transporte, agências bancárias e até um shopping popular, o bairro se tornou uma verdadeira cidade dentro da cidade.

A desigualdade vista de cima

A Rocinha oferece um contraste urbano marcante. De um lado, vemos o mar e os luxuosos prédios de São Conrado; do outro, o concreto que se empilha morro acima. De repente, uma linha é visível, separando riqueza de improviso. Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano, o IDH local é de 0,700, aquém da média do Rio, mas ainda assim melhor que muitas áreas periféricas do Brasil. Isso revela um movimento constante da comunidade, que busca melhorias nas condições de vida por meio de escolas, ONGs e projetos culturais.

Crescimento sem espaço e o desafio do futuro

A urbanização na Rocinha continua, mas o espaço físico chegou ao seu limite. O último censo mostrou que não há mais áreas livres para construções horizontais, forçando o crescimento para cima. Essa verticalização traz novos riscos estruturais e pressiona serviços essenciais como saneamento, energia e transporte.

Embora o Governo Federal tenha anunciado projetos de urbanização e regularização fundiária, a implementação dos planos é lenta. Enquanto isso, a população se adapta construindo andares extras e aproveitando cada metro quadrado disponível.

Uma cidade sobre o próprio concreto

Viver na Rocinha é lidar constantemente com limites — no espaço, no silêncio e até na luz. Nas vielas mais estreitas, o sol mal chega ao chão, enquanto os sons das vozes e das motos ecoam por toda parte. Mas o que surpreende é a sensação de pertencimento, que une os moradores em um laço forte.

A partir de longe, a Rocinha pode parecer um amontoado de casas. Mas, de perto, revela-se uma comunidade complexa e resiliente, onde o improviso é convertido em arquitetura e a convivência é uma verdadeira arte. Mais do que uma favela, a Rocinha espelha a urbanização brasileira: intensa, desigual, mas cheia de vida e humanidade. Mesmo cercada por muros e ladeiras, essa comunidade continua a crescer, resistir e reinventar o que significa viver sem espaço, mas com um calor humano incomparável.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
3 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Você sabia que algumas plantas são proibidas no Brasil? Descubra quais espécies estão na lista, os efeitos perigosos e as regras legais que proíbem o cultivo.

Espécies de plantas proibidas no Brasil e os motivos das restrições

2 horas atrás
Maior construtora da América Latina, a Encol deixou 40 mil famílias sem imóvel e prejuízo de R$ 2,5 bilhões, no maior colapso imobiliário da história do Brasil.

Abandono de conjunto residencial deixa 40 mil famílias sem lar

4 horas atrás
Maior construtora da América Latina, a Encol deixou 40 mil famílias sem imóvel e prejuízo de R$ 2,5 bilhões, no maior colapso imobiliário da história do Brasil.

Abandono de conjunto residencial deixa 40 mil famílias sem imóvel

4 horas atrás
Explorador descobre concessionária abandonada com carros de luxo raros, avaliados em mais de US$ 1 milhão, escondidos em Chicago

Youtuber descobre concessionária abandonada com carros luxuosos

11 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo