SBT se destaca na audiência com Domingo Legal e Ana Castela

Ana Castela e Zé Felipe no Passa ou Repassa. Foto: Lê Taccilo/SBT
SBT lidera a audiência com o Domingo Legal e o selinho de Ana Castela e Zé Felipe

No último domingo, o SBT alcançou um resultado notável com o programa Domingo Legal, que liderou a audiência durante um quadro musical que contou com as performances de Ana Castela e Zé Felipe. O destaque da atração foi um selinho trocado entre os artistas, o que gerou grande repercussão nas redes sociais e levou o programa a atingir um pico de 9,6 pontos de audiência na Grande São Paulo, segundo dados prévios.

Durante cerca de 30 minutos, o programa apresentado por Celso Portiolli superou o Domingão com Huck, da TV Globo, que exibia o elenco da nova novela “Três Graças”. Esta conquista é significativa, uma vez que o horário dominado pela emissora carioca é tradicionalmente competitivo. No entanto, Domingo Legal não apenas liderou em um momento, mas também garantiu a vice-liderança no período que foi ao ar, totalizando 7 pontos de audiência entre 11h15 e 18h30. A TV Globo liderou com 14 pontos, enquanto a Record ficou em terceiro lugar com 4 pontos, e a Band registrou apenas 1 ponto.

Para se ter uma noção do alcance da audiência, cada ponto representa aproximadamente 77.488 domicílios na Grande São Paulo, sendo uma métrica importante para o mercado publicitário.

O Carisma de Celso Portiolli

A atração é marcada por um formato que se estende por mais de sete horas, reafirmando a popularidade e o carisma de Celso Portiolli, que tem sido um dos principais pilares do entretenimento dominical no SBT. O Domingo Legal foi criado em 1993, sendo apresentado inicialmente por Gugu Liberato até 2009, quando Portiolli assumiu o comando. Além de apresentador, ele também é o diretor geral do programa, com Rubens Gargalaca Jr. atuando como produtor executivo.

Atualmente, Domingo Legal oferece uma ampla variedade de entretenimento, incluindo quadros de auditório, brincadeiras e apresentações musicais, garantindo a interação e a conexão com o público em todo o país. Essa fórmula de sucesso tem se mostrado eficaz e sustentável ao longo dos anos, trazendo alegria e diversão aos telespectadores aos domingos.

