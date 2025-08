Como conseguir 1 TB grátis na nuvem para seu celular

O TeraBox chegou para agitar o mercado de armazenamento em nuvem em 2020, trazendo como proposta um gigantesco espaço de 1 TB gratuitamente. Isso faz com que ele se destaque entre as opções mais conhecidas, como Google Drive, que oferece apenas 15 GB, e OneDrive, que dá só 5 GB. Para quem precisa de mais espaço sem gastar nada, essa é uma ótima solução!

Sediada em Hong Kong, a plataforma conquistou usuários ao redor do mundo por ser segura e fácil de usar. Além do estoque generoso, o TeraBox ainda oferece diversas funcionalidades bacanas, como o backup automático dos seus arquivos e a possibilidade de assistir a vídeos diretamente na nuvem.

Um dos grandes trunfos do TeraBox é a capacidade de enviar arquivos de até 4 GB sem precisar criar uma conta. Isso é perfeito para quem precisa compartilhar documentos rapidamente, competindo com serviços conhecidos como o WeTransfer.

Por que o TeraBox se destaca entre gigantes do mercado?

O TeraBox não é só sobre o espaço, mas combina isso com funcionalidades que muitos serviços cobram. Enquanto Google Drive e OneDrive limitam seus usuários a planos gratuitos bem restritos, o TeraBox oferece um espaço bem maior sem custo, tornando-se a escolha ideal para quem precisa guardar muitos dados sem gastar.

Funcionalidades e limitações dos planos gratuitos

No plano gratuito, você conta com o backup automático e a reprodução de vídeos na nuvem, recursos que geralmente estão disponíveis em planos pagos de outros serviços. E a vantagem não para por aí: é possível acumular espaço com programas de recomendação, podendo chegar até 1 TB.

Outro recurso interessante é a retenção temporária de arquivos que foram deletados, oferecendo uma camada extra de segurança e comodidade.

Segurança

Quando o assunto é segurança, o TeraBox se destaca por adotar protocolos rígidos para garantir a proteção dos dados dos seus usuários. Esse foco na segurança é fundamental, especialmente em tempos onde a cibersegurança é cada vez mais relevante. Para quem se preocupa com a proteção das informações pessoais, essa é uma característica que faz toda a diferença.