A avó que envolveu a família em império de drogas multimilionário

Em um caso surpreendente que chamou a atenção, uma avó de 65 anos no Reino Unido foi acusada de liderar uma rede criminosa familiar que traficava cocaína, envolvendo filhos e parentes em operações elaboradas. Essa história começou a ganhar forma em julho deste ano, quando Deborah Mason foi sentenciada a 20 anos de prisão por gerenciar o esquema de tráfico que movimentou milhões.

A promotoria revelou que a tal vovó recrutou seus próprios filhos, além de sua irmã e parceiros, para um esquema que lhe rendia altas quantias — cerca de 110 milhões de dólares, aproximadamente R$ 615 milhões. Parece até um roteiro de filme, mas essa trama se desenrolou a partir de uma investigação em abril de 2023, quando a polícia de Londres começou a monitorar atividades suspeitas em um centro comercial em Essex.

Num desses dias, Mason foi flagrante carregando caixas em um carro alugado e entregando pacotes para um estranho em Ipswich, o que levantou ainda mais a suspeita das autoridades. Desde então, o veículo que ela utilizava já estava sendo observado por circular em áreas conhecidas por tráfico.

### Estrutura do Império de Drogas e Comunicação Segura

Durante o julgamento, ficou claro que Deborah Mason, conhecida como “gângster Debbs”, tinha uma organização bem estruturada. Para coordenar as operações, a família utilizava o aplicativo Signal, famoso por sua segurança e criptografia. Assim, as mensagens trocadas eram difíceis de serem rastreadas. Com codinomes e estratégias de transporte, o grupo era eficiente na distribuição de droga, utilizando portos como Harwich e Dover para enviar os pacotes.

Entre abril e novembro de 2023, eles conseguiram movimentar pelo menos 356 quilos de cocaína, com entregas em diversas cidades do Reino Unido. O que impressiona ainda mais é que o valor das drogas variava entre 30 e 40 milhões de dólares no atacado, podendo chegar aos 110 milhões nas ruas.

### Envolvimento Familiar e Repercussões Legais

A família de Mason estava profundamente envolvida nessa trama. Seu filho, Reggie Bright, por exemplo, foi acusado de transportar cerca de 90 quilos de droga em diversas viagens. As filhas também participaram ativamente, com Demi Bright transportando cerca de 60 quilos e suas irmãs, Roseanne e Lillie, também condenadas por envolvimento no tráfico.

As penas para os membros da família variaram de 10 a 20 anos de prisão, incluindo uma amiga próxima, Anita Slaughter. O impacto dessa rede fez com que não apenas Deborah, mas todos os envolvidos enfrentassem consequências legais sérias.

### Papel de Liderança e Estilo de Vida Exuberante

Durante o processo, o juiz fez questão de ressaltar a liderança de Mason, mostrando que seu papel foi fundamental para a operação criminosa. Em vez de proteger seus filhos, como seria esperado de uma avó, ela cooptou a família para construir um império ilícito. A promotora detalhou que Deborah organizava tudo, desde motoristas até a supervisão das operações, garantindo que todos seguissem as ordens.

O modo de vida luxuoso de Mason também levantou suspeitas. O dinheiro do tráfico sustentava gastos extravagantes, como roupas de grife e viagens pelo mundo. Um dos itens mais inusitados adquiridos por ela foi uma coleira Gucci de 520 dólares para seu gato. A avó, que arrecadava 65 mil dólares (R$ 360 mil) em benefícios sociais, parecia viver em meio a um contraste exacerbado entre uma vida criminal e um estilo de ostentação.

### Impacto Social e Desafios para a Justiça

As autoridades consideraram o caso impressionante por revelar como uma avó poderia recrutar a família para atividades criminosas. Ao invés de proteger seus filhos, Mason os lançou em um mundo ilícito. A promotoria destacou que não houve coerção: todos atuaram por puro interesse financeiro.

O impacto desse caso no Reino Unido enfatiza como organizações criminosas podem se infiltrar até mesmo nas estruturas familiares mais comuns. Especialistas afirmam que o uso de aplicativos criptografados como o Signal representa um desafio significativo para a polícia, exigindo investimentos em tecnologia para enfrentar essas redes.

Assim, a história de Deborah Mason não apenas revela a complexidade do tráfico de drogas, mas também nos faz refletir sobre os desafios que o sistema de justiça enfrenta ao lidar com redes familiares envolvidas em atividades ilícitas.