Coca-Cola lança versão com açúcar de cana nos EUA após pressão de Trump

A Coca-Cola anunciou uma nova versão de sua bebida, feita com açúcar de cana dos Estados Unidos. A informação foi revelada no relatório trimestral da empresa, divulgado recentemente. Embora a companhia tenha inicialmente evitado confirmar a novidade, declarou que irá fornecer mais detalhes em breve e agradeceu o interesse demonstrado pelo presidente americano. O comunicado oficial afirma que essa mudança faz parte da estratégia de inovação da empresa e que o lançamento ocorrerá neste outono.

Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos comentou em sua rede social que já havia conversado com a Coca-Cola sobre a utilização de açúcar de cana. Ele afirmou que a empresa concordou em fazer essa mudança, destacando que acredita ser um excelente passo. Segundo ele, essa nova fórmula será considerada melhor por muitos consumidores.

Atualmente, a Coca-Cola, nos Estados Unidos, usa xarope de milho com alta concentração de frutose como adoçante em suas bebidas. No entanto, em vários outros países, como México e parte da Europa, a Coca-Cola é adoçada com açúcar de cana, que confere um leve sabor diferente. A versão conhecida como “Mexican Coke” tem conquistado um público fiel nos Estados Unidos, especialmente entre aqueles que preferem o gosto mais próximo da fórmula original.

Com o lançamento dessa nova versão nos EUA, a Coca-Cola espera diversificar ainda mais seu portfólio de produtos, oferecendo mais opções para os consumidores. Além disso, a companhia ressaltou que essa iniciativa é parte de um esforço maior para melhorar o engajamento com o público e atender às suas preferências de sabor.

Não está claro se essa nova fórmula substituirá completamente a versão tradicional com xarope de milho, mas com certeza será uma adição notável ao cardápio da marca.