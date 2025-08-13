Notícias

Coca-Cola em 7 países onde a bebida não é prioridade

Foto de Diego Marques Diego Marques
Divulgação/Coca Cola

A Coca-Cola sempre foi considerada a rainha dos refrigerantes. Com presença em mais de 200 países, a marca conquistou uma imagem associada não só ao produto, mas também a um estilo de vida ocidental. No entanto, existem lugares onde essa força toda não é suficiente para garantir o primeiro lugar em vendas. Nesses cantos do mundo, bebidas locais, com sabor e identidade própria, conquistam o coração (e o paladar) dos consumidores.

Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de refrigerantes que estão fazendo sucesso em diferentes partes do mundo.

Peru – Inka Kola

A Inka Kola é um verdadeiro ícone do Peru. Criada em 1935 por um imigrante britânico, essa bebida tem um sabor adocicado, com notas de chiclete e ervas, além de uma cor amarela-dourada bem chamativa. O sucesso da Inka Kola foi tão grande, que, nos anos 90, obrigou a Coca-Cola a fechar um acordo para participar da empresa. Hoje, pedir uma Coca no Peru pode até parecer meio esquisito.

Escócia – Irn-Bru

Na Escócia, a Irn-Bru reina. Fundada em 1901, esse refrigerante doce e cítrico tem um leve toque medicinal que chamou a atenção do público. A comunicação ousada da marca a tornou um verdadeiro símbolo cultural. Mesmo quando a União Europeia pressionou para que mudassem a fórmula, a Irn-Bru se manteve firme e forte.

Índia – Thums Up

O Thums Up surgiu em 1977, após a saída da Coca-Cola da Índia. Com um sabor de cola mais intenso e um leve toque picante, rapidamente se tornou o queridinho do povo. Mesmo com a volta da Coca-Cola e a compra do Thums Up nos anos 90, os indianos mantiveram sua preferência. O slogan “Taste the Thunder” diz tudo sobre a força da marca.

Islândia – Appelsín e Malt

Na Islândia, o que fala mais alto são as tradições. O refrigerante de laranja Appelsín e o maltado Egils Malt dividem a liderança do mercado. Durante o Natal, misturar as duas bebidas é um costume que aproxima as pessoas. O frescor do Appelsín e o sabor encorpado do Malt fazem sucesso durante todo o ano, sendo a pedida de muitos.

Japão – Variedade de Bebidas

O Japão é um mundo à parte quando o assunto é bebida. Embora a Coca-Cola esteja presente, ela enfrenta concorrência pesada de opções como o chá verde enlatado da Ito En, o isotônico Pocari Sweat e a bebida láctea Calpis. As máquinas automáticas oferecem uma abundância de opções, refletindo a rica tradição de chás e bebidas fermentadas do país.

África do Sul – Stoney

O Stoney Ginger Beer é um clássico na África do Sul, especialmente em áreas rurais. Com seu sabor marcante de gengibre e uma leve ardência, conquistou o gosto dos residentes. A Coca-Cola percebeu a relevância do Stoney e optou por manter sua produção, mesmo sendo concorrente direta de seus próprios refrigerantes.

O Poder do Sabor Local

Esses exemplos mostram que o que define o sucesso de um refrigerante não é apenas marketing ou distribuição global. O apego cultural, a tradição e o paladar regional desempenham papéis importantes nas escolhas dos consumidores. Em várias partes do mundo, o refrigerante mais vendido não vem necessariamente de Atlanta, mas sim de receitas pensadas para agradar ao gosto local.

Enquanto a Coca-Cola continua marcando presença no planeta, a liderança não é garantida. Em muitos países, as geladeiras estão repletas de sabor local e identidade cultural.

Foto de Diego Marques

Diego Marques

