Desconto na conta de luz para 85 mil famílias em agosto de 2025

Neste mês de agosto de 2025, as famílias do interior de São Paulo podem comemorar. Um benefício na conta de luz está a caminho e promete alívio no bolso! A Neoenergia Elektro, responsável por fornecer energia na região, anunciou a liberação de um desconto considerável, que vai alcançar cerca de R$ 31 milhões. Essa iniciativa é conhecida como “bônus Itaipu”, uma ação da Itaipu Binacional que contempla tanto residências quanto propriedades rurais.

Como vai funcionar

Para quem mora em Rio Claro, há algumas condições a serem atendidas. Para obter esse desconto na conta de luz, os consumidores precisam manter seu consumo abaixo de 350 kWh ao longo do ano. Este mês de agosto é especialmente importante, já que o desconto ajudará a equilibrar o valor que vem sendo cobrado pela bandeira vermelha patamar 2, que é um pouco mais cara.

A boa notícia é que os clientes da Neoenergia Elektro não precisarão fazer nada para ter acesso ao desconto. A redução já vai aparecer automaticamente na conta de luz. Para garantir que tudo esteja correto, os moradores podem prestar atenção na fatura, que traz informações mais detalhadas. Se preferirem, também têm a opção de consultar diretamente no site da empresa ou falar com os atendentes.

Com o clima passando por variações, os custos para fornecer energia costumam flutuar. Por isso, essa medida chega com um olhar focado na sustentabilidade. Moradores são incentivados a serem mais conscientes: desconectar aparelhos que não estão em uso e evitar o desperdício de energia é fundamental.

Os valores das contas de luz variarão de acordo com o consumo de cada casa. Portanto, é importante lembrar que cada um terá um valor específico, mas a expectativa é que essa medida ajude as pessoas a não se preocuparem tanto com os gastos mensais. Ao adotarem hábitos mais saudáveis em relação ao consumo, os benefícios já começarão a aparecer.

Com esse desconto, espera-se que os moradores vejam uma economia real nas faturas e possam, assim, usar o que economizarem para outras atividades de lazer, tornando a qualidade de vida um pouco melhor.