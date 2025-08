Circuito cultural Unimed Vitória tem apenas poucos ingressos sobrando

As sessões da peça "Três Mulheres Altas", que contou com as atrizes Suely Franco, Deborah Evelyn e Nathalia Dill, estiveram completamente lotadas no Teatro da Ufes no último fim de semana. A produção segue em turnê com um novo elenco, que inclui Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre. Este sucesso evidencia a importância do Circuito Cultural Unimed Vitória 2025, um projeto que traz produções teatrais premiadas para Vitória, fruto da curadoria da WB Produções, que é responsável por este circuito cultural, o mais antigo do Estado.

Para aqueles que desejam ver outra grande atriz em cena, é recomendável agir rápido. Os ingressos para a peça "A Lista", estrelada por Lilia Cabral e sua filha Giulia Bertolli, estão quase esgotados. As apresentações ocorrerão nos dias 12, 13 e 14 de setembro no Teatro da Ufes. Os ingressos são vendidos a partir de R$ 19,80 e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla ou diretamente na bilheteria do teatro.

"A Lista" já atraiu mais de 50 mil espectadores. A história gira em torno de Lilia, uma aposentada moradora de Copacabana, que por circunstâncias da vida, precisa se relacionar com sua vizinha jovem, Amanda, interpretada por Giulia. O encontro entre as duas gera um intenso turbilhão de emoções e lembranças que marcam suas vidas para sempre.

A peça "Três Mulheres Altas" fez sucesso em todo o Brasil, com mais de 70 mil espectadores. O texto aborda as diferentes fases da vida: juventude, maturidade e velhice, representadas pelas personagens A, B e C. Suely Franco, com 85 anos, é a figura central da montagem, acompanhada por Deborah Evelyn, que já recebeu o prêmio de Melhor Atriz pela APTR, e a talentosa Nathalia Dill.

Nos últimos anos, o Circuito Cultural Unimed Vitória trouxe mais de 100 espetáculos, além de oficinas culturais, impactando mais de 100 mil pessoas. Segundo o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fabiano Pimentel, o projeto não apenas valoriza a cultura, mas também reafirma o compromisso da Unimed em melhorar a vida das pessoas, indo além dos cuidados com a saúde.

A acessibilidade é outra prioridade do Circuito Cultural. Wesley Telles, CEO da WB Produções, destacou que o projeto, realizado com recursos da Lei Rouanet, inclui medidas como programas em Braille e a presença de intérprete de Libras em todas as apresentações. Estas ações visam democratizar o acesso à cultura.

O Circuito Cultural Unimed Vitória promove temporadas com uma variedade de espetáculos artísticos, incluindo música, dança e teatro, ajudando a formar novas gerações de públicos para as artes. O projeto é financiado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e pelo programa de Redirecionamento do Imposto de Renda do Instituto Unimed Vitória. Médicos e colaboradores da cooperativa destinam parte de seu imposto para apoiar essas iniciativas culturais, tornando este um dos maiores programas de apoio cultural do Estado e do país.

A WB Produções, fundada em 2007 por Bruna Dornellas e Wesley Telles, celebra 18 anos de atividades no setor cultural, tendo atraído mais de 2 milhões de espectadores em 55 cidades brasileiras. A produtora é reconhecida por montagens de sucesso, incluindo obras como "Através da Íris", "Misery", "Três Mulheres Altas" e "Gargalhada Selvagem". Além de seu compromisso com a arte, a WB valoriza a diversidade e a inclusão, alinhando suas práticas às diretrizes de sustentabilidade.

Programação do 17º Circuito Cultural Unimed Vitória:

AGOSTO

Peça: Três Mulheres Altas

Três Mulheres Altas Classificação: 12 anos

12 anos Duração: 100 minutos

100 minutos Local: Teatro Universitário

Teatro Universitário Datas: 02/08 (sábado) às 20h e 03/08 (domingo) às 17h

02/08 (sábado) às 20h e 03/08 (domingo) às 17h Ingressos: Esgotados

SETEMBRO

Peça: A Lista com Lilia Cabral

A Lista com Lilia Cabral Duração: 80 minutos

80 minutos Classificação: 12 anos

12 anos Local: Teatro Universitário

Teatro Universitário Datas: 12/09 (sexta-feira) às 20h, 13/09 (sábado) às 20h e 14/09 (domingo) às 17h

12/09 (sexta-feira) às 20h, 13/09 (sábado) às 20h e 14/09 (domingo) às 17h Valores: Plateia “A”: R$ 180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia-entrada) Plateia “B”: R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia-entrada) Mezanino: R$ 39,60 (inteira) e R$ 19,80 (meia-entrada)



OUTUBRO

Peça: Bituca – Milton Nascimento Para Crianças

Bituca – Milton Nascimento Para Crianças Duração: 55 minutos

55 minutos Classificação: Infantil / Gênero: Musical infantil

Infantil / Gênero: Musical infantil Local: Teatro Universitário

Teatro Universitário Datas: 03/10 (sexta-feira) às 15h (sessão gratuita para escolas públicas) e 04/10 (sábado) às 15h (ingresso em troca de 1kg de alimento, conforme lotação).

SERVIÇO:

Os ingressos podem ser comprados na bilheteira do Teatro Universitário da Ufes, de terça a sexta-feira, das 14h às 19h, e nos dias de espetáculo a partir das 15h. Também estão disponíveis online na plataforma Sympla.