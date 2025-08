Park Bo Gum estará no Brasil em breve

Park Bo Gum, um dos mais renomados astros da Coreia do Sul, estará no Brasil em setembro para um fanmeeting. O evento, intitulado “Be with You”, ocorrerá no dia 21 no Vibra, em São Paulo. A informação foi divulgada pela The Black Label nas redes sociais, mas ainda não há detalhes sobre a venda de ingressos.

Além de ser um talentoso ator, Park Bo Gum também é cantor e pianista. Ele frequentemente expressa seu carinho pelos fãs brasileiros durante suas transmissões ao vivo nas redes sociais. Neste ano, ele estreou como protagonista na série “Se a Vida de Ter Tangerinas”, disponível na Netflix. Este trabalho conquistou diversos prêmios, incluindo o de Melhor Drama no 61º Baeksang Arts Awards, e Park também recebeu uma indicação de Melhor Ator por sua performance.

O artista é bastante conhecido por seus papéis em populares k-dramas, como “Love in the Moonlight”, “Reply 1988” e “Record of Youth”. Sua carreira tem sido marcada por sucessos tanto na atuação quanto na música, solidificando sua posição como um ícone da cultura sul-coreana.