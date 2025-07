Bitcoin e ether recuam antes de reunião do Fomc

O mercado de criptomoedas está enfrentando uma queda significativa no dia em que o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) dos Estados Unidos anuncia a decisão sobre juros, enquanto a Casa Branca se prepara para divulgar um relatório de regulamentação de ativos digitais. O bitcoin (BTC), a principal criptomoeda, apresentou uma baixa de 1% nas últimas 24 horas, sendo cotado a aproximadamente US$ 117.656. Em termos de reais, isso equivale a R$ 658.778, refletindo uma desvalorização de 0,9% no mesmo período. Paralelamente, o ether (ETH), a segunda maior criptomoeda do mundo, também caiu 2%, alcançando US$ 3.774, marcando hoje seus dez anos desde a criação.

Além do bitcoin e do ether, outras criptomoedas também estão registrando quedas. O XRP da Ripple caiu 2,2%, sendo cotado a US$ 3,09. A Solana apresentou uma baixa de 3,4%, a R$ 177,82, enquanto o token BNB da Binance Smart Chain recuou 4,8%, sendo vendido a US$ 783,02. Atualmente, o valor total do mercado de todas as criptomoedas é de aproximadamente US$ 3,92 trilhões.

No panorama econômico, o Relatório de Emprego ADP dos Estados Unidos mostrou que 104 mil novas vagas foram criadas no setor privado em julho, superando as expectativas que estimavam a geração de apenas 64 mil empregos. O Produto Interno Bruto (PIB) também apresentou crescimento de 3% no segundo trimestre, acima do esperado, que era de 2,3%.

Os investidores estão atentos à decisão do FOMC, que deve manter as taxas de juros em uma faixa de 4,25% a 4,5% ao ano. A expectativa gira em torno do comunicado oficial e do discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, para entender melhor as perspectivas sobre a inflação, que tem sido impactada por tarifas comerciais.

Em relação ao futuro do bitcoin, André Franco, CEO da Boost Research, afirma que a expectativa é de um cenário neutro a levemente positivo. Embora haja hesitação nos mercados asiáticos, o apetite por riscos ainda é sustentado pela liquidez abundante e a expectativa de cortes nas taxas de juros pelo Fed.

No que diz respeito ao aniversário do Ethereum, Sebastian Serrano, CEO da Ripio, destaca que a plataforma continua sendo a preferida para a construção de soluções descentralizadas, com foco em segurança e interoperabilidade. Ele acredita que, independentemente dos ciclos de mercado, o Ethereum está bem posicionado para liderar inovações em tecnologia blockchain.

Por fim, dados recentes revelam que os fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin nos Estados Unidos tiveram um saldo líquido positivo de US$ 80 milhões, marcando o quarto dia consecutivo de entradas de capital. O principal responsável por isso foi o ETF IBIT, da BlackRock, com US$ 157,6 milhões em compras a mais do que vendas. Entre os ETFs de ether, a situação é semelhante, com um fluxo positivo de US$ 218,6 milhões, continuando uma tendência de 18 dias seguidos de entradas de recursos.