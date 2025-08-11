Cientistas apontam qual leite é mais saudável para os humanos

Na hora de montar uma dieta equilibrada, a escolha do tipo de leite pode fazer toda a diferença para a saúde. Com tantas opções disponíveis, encontrar o leite mais adequado para você pode ser um desafio e tanto.

Nos supermercados, o leite de vaca continua sendo um dos campeões de vendas. Ele aparece nas versões integral, semidesnatado e desnatado, que se destacam principalmente pelo teor de gordura e calorias.

O leite integral contém cerca de 3,5% de gordura e tem aproximadamente 63 calorias em cada 100 ml. Por outro lado, o leite desnatado possui menos de 0,5% de gordura e cerca de 37 calorias. Portanto, para quem está controlando peso ou a taxa de colesterol, o desnatado pode ser uma boa pedida.

Leite de cabra: Uma alternativa completa

O leite de cabra se destaca por suas propriedades nutricionais bem completas. Ele é rico em cálcio (115 mg a cada 100 ml), potássio e fósforo, que são super importantes para ter ossos saudáveis.

Muitas pessoas acham que ele é mais fácil de digerir do que o leite de vaca, o que torna essa opção interessante para quem tem intolerância à lactose.

Leites vegetais

Nos últimos tempos, os leites vegetais ganharam um espaço considerável, principalmente entre vegetarianos, veganos e pessoas que têm dificuldade em digerir lactose. Entre eles, o leite de amêndoas merece destaque, pois tem uma pegada de carbono bem baixa. Já o leite de soja é famoso por ter um perfil nutricional bem parecido com o do leite de vaca.

E não podemos esquecer do leite de aveia, que é uma boa fonte de fibra, algo que não existe no leite de vaca. O leite de ervilha também é uma opção interessante, pois requer menos água para ser produzido se comparado ao leite de amêndoa.

Além de tudo isso, os leites vegetais costumam ter um impacto ambiental menor. Eles resultam em menos emissões de gases poluentes e utilizam menos recursos hídricos. Isso os torna escolhas mais sustentáveis em relação ao leite de vaca.

Considerações nutricionais

Quando o papo é saúde óssea e nutrientes essenciais, tanto o leite de vaca quanto o de cabra são fontes ricas em proteínas e são bons para o corpo.

Embora existam algumas preocupações sobre o leite de vaca poder causar inflamações em algumas pessoas, a maioria dos estudos sugere que ele é seguro e benéfico na maior parte dos casos. Aqueles que têm alergias ou intolerâncias, é melhor sempre consultar um profissional de saúde.

No fim das contas, escolher o tipo de leite que mais combina com você deve levar em conta suas necessidades nutricionais e suas preferências de sabor.