Veículos blindados suportam empuxo de motor de Boeing 747?

Em um episódio emocionante do programa Caçadores de Mitos, a equipe decidiu testar até onde vai a resistência dos veículos usados por caçadores de tempestades. O desafio? Ver se esses carros enfrentariam ventos de um tornado de categoria EF5, que são extremamente devastadores. E para isso, eles usaram uma abordagem ousada: motores de um Boeing 747 para simular a força do tornado.

A ideia era levar os veículos ao limite, sem economizar na intensidade. Com essa escolha, o que se viu foi um experimento realmente radical e preocupante, mantendo todos os envolvidos em estado de atenção total durante os testes.

E o Tal Mito? Vamos Colocar à Prova!

O mito que a equipe queria verificar era de que veículos especialmente reforçados poderiam aguentar ventos de até 400 km/h. É um desafio que simula exatamente a condição de um tornado EF5, o mais forte possível. Para isso, o teste foi dividido em duas partes. Primeiro, eles começaram com ventos de 250 km/h, o que já representa um tornado de categoria EF3, apenas para ver como os veículos se sairiam sob condições extremas.

Depois, viria o verdadeiro teste de resistência, usando toda a potência dos motores para simular a força de um tornado EF5.

Primeira Parte: Ventos de EF3

No começo, um carro comum foi usado como referência. O que aconteceu? Em um cenário realista, o carro voou cerca de 15 metros e perdeu rapidamente seu capô. Essa cena deixou claro o potencial destrutivo de um tornado em veículos que não foram projetados para essa situação.

Por outro lado, os carros reforçados, como o TIV2 (Tornado Intercept Vehicle) e o Dominator, passaram bem pelo teste inicial. Uma situação engraçada foi que a porta do TIV2 se abriu porque Sean Casey esqueceu de trancá-la, mas fora isso, nenhum dano significativo foi notado.

Teste Definitivo: Ventos de EF5

Chegou o grande momento: liberar todo o poder dos motores do Boeing 747. A cena foi de tirar o fôlego. Um carro comum foi arremessado a impressionantes 75 metros, sumindo da vista em segundos. Já o TIV2, embora tivesse alguns cravos dobrados pela força do vento, ficou ancorado no lugar. O Dominator deslizou um pouco, mas não tombou e manteve sua estrutura intacta, exceto pela placa de licença que ficou torcida.

O mais incrível foi que, mesmo diante de ventos extremos, os ocupantes dos veículos não correriam qualquer risco. O teste claramente validou a segurança proporcionada pela construção robusta desses veículos.

Por que Esse Teste é Importante?

Muita gente pode achar que isso é só um entretenimento da televisão, mas a verdade é que há uma relevância prática por trás disso tudo. Os caçadores de tempestades dependem desses veículos para se aproximar de tornados e coletar informações que ajudam os cientistas a entender melhor esses fenômenos complexos. Saber que eles podem suportar ventos de categoria EF5 significa que as missões são mais seguras e eficientes. É ciência aplicada em sua forma mais radical, unindo engenharia, meteorologia e muita coragem.

A Conclusão dos Caçadores de Mitos

No final das contas, Adam e Jamie deram o famoso selo de “Mito Confirmado”, pois os testes mostraram que os veículos realmente conseguiam aguentar ventos equivalentes a um tornado EF5 sem expor os ocupantes ao risco direto. E o episódio ainda teve seus momentos divertidos, como a situação da porta do TIV2. Essa interação mais leve equilibrava a tensão dos testes e mostrava que ciência e entretenimento podem coexistir de maneira criativa.