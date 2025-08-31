Cidade sem IPTU e imposto de renda oferece apartamentos de luxo

Dubai tem se destacado como um dos lugares mais atrativos do mundo para milionários, empresários e investidores. Localizada nos Emirados Árabes Unidos, a cidade já não é mais apenas um destino turístico famoso por seus arranha-céus e carros de luxo, mas também um paraíso fiscal que chamou a atenção global. A ausência de imposto de renda e IPTU, somada a incentivos impressionantes para quem compra imóveis de alto padrão, fazem de Dubai uma escolha irresistível.

Além de não ter tributos sobre a renda e as propriedades, você pode até ganhar um carro esportivo de luxo ao adquirir um apartamento nessas áreas nobres. Modelos como Lamborghini e Ferrari aparecem nas ofertas, tornando a compra ainda mais tentadora para os mais exigentes. Por aqui, as oportunidades são tão brilhantes quanto os arranha-céus que adornam o horizonte.

Dubai cresceu rapidamente nas últimas décadas, sendo construída praticamente do zero em um modelo que favorece o investimento estrangeiro. Criou um ambiente fiscal super atrativo, investiu em infraestrutura de qualidade e garantiu segurança e luxo para quem vive lá, tudo sem a cobrança de impostos que costumam ser comuns em outras partes do mundo.

Esse modelo atrai uma variedade enorme de pessoas: empresários, nômades digitais, celebridades e investidores de diferentes países. E logo, Dubai virou um dos mercados imobiliários mais dinâmicos e lucrativos do planeta, atraindo recursos de todos os cantos.

Como funcionam os incentivos para imóveis de luxo

Para chamar a atenção nesse mercado competitivo, as construtoras em Dubai oferecem incentivos de cair o queixo. Entre as ofertas estão:

Apartamentos mobiliados com design italiano ou francês

com design italiano ou francês Automóveis esportivos de luxo , como Porsche Cayenne ou Mercedes AMG, inclusos na compra

, como Porsche Cayenne ou Mercedes AMG, inclusos na compra Isenção de taxas de manutenção por até cinco anos

por até cinco anos Registro do imóvel sem custo

Parcelamento direto com a construtora, sem juros

Esses benefícios são mais comuns em áreas de destaque, como Palm Jumeirah e Dubai Marina, onde o metro quadrado pode ultrapassar os US$ 6.000. Imagina que magnífico: uma cobertura de 300 m² com vista para o famoso Burj Khalifa pode vir com um Porsche Panamera como "bônus"!

Zero imposto de renda — e nenhuma pegadinha

Diferente de outros locais que oferecem incentivos disfarçados, em Dubai a isenção realmente é total. As pessoas físicas não pagam imposto de renda, nem sobre lucros, dividendos ou ganhos de capital. As regras para as empresas também são bastante favoráveis: elas pagam apenas um imposto fixo de 9% se os lucros anuais ultrapassarem 375 mil dirhams (cerca de R$ 550 mil). E não tem imposto sobre herança ou doações, o que torna o cenário ainda mais atraente para quem busca diversificar seu patrimônio.

O boom dos expatriados e investidores

Não é surpresa que Dubai tenha se tornado o hotspot para investidores de várias nacionalidades — indianos, europeus, russos e até brasileiros. Em 2023, o mercado imobiliário da cidade cresceu mais de 20%, com 97 mil novas transações. O segmento de imóveis de luxo é o que mais cresce, especialmente aqueles que ficam na faixa de US$ 1 milhão.

Com estabilidade política, segurança elevada e um sistema de saúde moderno, além de iniciativas como o “Golden Visa”, a cidade se apresenta como um excelente lugar para quem busca residência de longo prazo ao se fixar em imóveis valiosos.

Os contrastes por trás do luxo

Porém, nem tudo é glamour. Existem críticas ao modelo de Dubai, que incluem:

A alta presença de trabalhadores estrangeiros com salários baixos e direitos limitados

com salários baixos e direitos limitados O custo de vida elevado em diversas áreas

A priorização do consumo em detrimento de sustentabilidades a longo prazo

Atrair o público desejado — investidores e profissionais de alta renda — é o foco da cidade, que propõe uma vida moderna, segura e sem impostos sobre ganhos ou propriedades.

O futuro: expansão e valorização contínua

Os Emirados estão apostando na diversificação econômica e na consolidação de Dubai como um centro global. Os próximos anos prometem expandir ainda mais as vantagens para investidores. Projetos como The World Islands e o novo aeroporto internacional são exemplos do crescimento que ainda está por vir. Há até ofertas criativas, incluindo desde iPhones a viagens internacionais para quem compra apartamentos.

Dubai é realmente uma joia do mundo moderno, destacando-se com seu modelo baseado em isenção fiscal e benefícios únicos. Para muitos, é um sonho. Para outros, um exemplo do capitalismo em sua forma mais extrema. Afinal, quem consegue ignorar Dubai?