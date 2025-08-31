São Paulo em alerta por mudanças na rotina noturna

No dia 27 de agosto de 2025, São Paulo passou por uma mudança importante no abastecimento de água. Entre 21h e 5h, a pressão da água foi reduzida. Essa decisão busca conservar o recurso hídricos durante um período de estiagem.

A Sabesp, responsável pelo abastecimento, informou que essa medida, embora temporária, é realizada a partir de uma determinação da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp). O objetivo é proteger os reservatórios e evitar vazamentos, que podem agravar a situação.

Medida para a recuperação do sistema hídrico

Em um comunicado, a Sabesp destacou que, devido ao baixo nível dos mananciais, “está adotando a redução da pressão da água no período noturno, quando há menor consumo pela população.” Essa estratégia será aplicada em toda a Região Metropolitana de São Paulo, como uma forma de conservar cerca de 4 mil litros de água por segundo.

É importante lembrar que algumas residências, principalmente as mais afastadas e em áreas mais altas, podem ficar sem água nesse período. A Arsesp implementou essa medida para ajudar a recuperação dos reservatórios, o que será feito até que a situação melhore.

No passado, durante as crises hídricas de 2014 a 2016, a Sabesp adotou posicionamentos semelhantes. Agosto é um mês tradicionalmente seco, e em 2025, as chuvas que ocorreram trouxeram apenas 8% do esperado para esse período.

Além disso, a redução da pressão ajuda a identificar e resolver problemas com vazamentos nas tubulações subterrâneas. Com menos pressão, a perda de água diminui, permitindo que a Sabesp trabalhe na detecção de falhas na rede.

As represas de São Paulo, que dependem de dois períodos de chuvas ao longo do ano, têm desempenhado um papel crucial. Entre outubro e março, é quando mais chove, contribuindo para um acúmulo que garante o abastecimento durante o restante do ano. No entanto, entre abril e setembro, as chuvas são menos frequentes. Em 2022, por exemplo, houve uma reserva de mais de 715 bilhões de litros de água, demonstrando a importância da gestão hídrica na região.