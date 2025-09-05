Cidade paulista lidera produção de laranja no Brasil e é berço da coxinha

Limeira é uma cidade do interior de São Paulo que, além de ser conhecida como a "capital da laranja", se destaca em outros aspectos surpreendentes. Essa cidade impressiona ao responder por 80% da produção de laranja do Brasil. Vamos explorar um pouco mais sobre Limeira e suas ricas tradições.

Limeira: a força laranja de São Paulo e do Brasil

Se você pensa em laranja, automaticamente Limeira deve vir à sua cabeça. Com uma longa história que remonta ao século 19, a cidade começou quando alguns tropeiros trouxeram pequenas mudas que foram plantadas por uma família portuguesa. Hoje, Limeira mantém essa tradição viva: são cerca de 200 viveiristas que cultivam, anualmente, em média 4 milhões de mudas. Isso faz dela uma referência na citricultura nacional.

Suco, safra, empregos e o futuro da citricultura

Mas Limeira não se resume apenas à fruta fresca. O local também é um grande polo da indústria de suco de laranja, gerando empregos e valor ao trabalho agrícola. Para a safra 2025/26, a expectativa é um crescimento de 36,2% em comparação aos anos anteriores, graças a um clima favorável e a mais árvores produtivas surgindo. É um alvoroço só no setor!

Coxinha: será que nasceu em Limeira?

Agora, vamos para uma das delícias mais queridas do Brasil: a coxinha. Tem uma história deliciosa ligada a Limeira. Conta-se que a iguaria surgiu numa cozinha da Fazenda Morro Azul, onde uma cozinheira criou esse famoso petisco para agradar o filho da Princesa Isabel. A receita acabou ganhando fama e, hoje, a cidade promove a Festa da Coxinha, que atrai multidões todos os anos. Em 2022, mais de 50 mil pessoas prestigiaram o evento e saíram de lá com a barriguinha cheia de cerca de 257 mil coxinhas vendidas.

Joias folheadas: brilho que exporta

Limeira ainda se destaca como a Capital Nacional da Joia Folheada. A cidade possui uma indústria de semi-joias que não apenas embeleza, mas também impulsiona a economia local, com exportações que alcançam o mundo todo. É impressionante como uma cidade pequena pode ter um papel tão relevante na cena nacional!

Um recado de quem vive a laranja

Para captar o sentimento local, vale a pena ouvir o que um citricultor, Jiancarlo Carmona, disse: “Eu nasci debaixo de um pé de laranja… a família vive de laranja desde 1954… o pessoal de Limeira falava ‘Juanito plante laranja que dá dinheiro’.” Para eles, a laranja é mais que cultura; é um legado de vida.

Limeira é, sem dúvida, um lugar que transborda história, produção e sabor. Das plantações às fábricas de suco, da deliciosa coxinha às brilhantes joias folheadas, essa cidade é um verdadeiro tesouro do interior paulista.