Notícias

Cidade paulista lidera produção de laranja no Brasil e é berço da coxinha

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 31 minutos atrás
2 minutos lidos
Limeira, não é só a
Capital da laranja: um único município de São Paulo domina quase toda a produção de laranja do Brasil, virou potência agrícola e até berço da coxinha!

Limeira é uma cidade do interior de São Paulo que, além de ser conhecida como a "capital da laranja", se destaca em outros aspectos surpreendentes. Essa cidade impressiona ao responder por 80% da produção de laranja do Brasil. Vamos explorar um pouco mais sobre Limeira e suas ricas tradições.

Limeira: a força laranja de São Paulo e do Brasil

Se você pensa em laranja, automaticamente Limeira deve vir à sua cabeça. Com uma longa história que remonta ao século 19, a cidade começou quando alguns tropeiros trouxeram pequenas mudas que foram plantadas por uma família portuguesa. Hoje, Limeira mantém essa tradição viva: são cerca de 200 viveiristas que cultivam, anualmente, em média 4 milhões de mudas. Isso faz dela uma referência na citricultura nacional.

Suco, safra, empregos e o futuro da citricultura

Mas Limeira não se resume apenas à fruta fresca. O local também é um grande polo da indústria de suco de laranja, gerando empregos e valor ao trabalho agrícola. Para a safra 2025/26, a expectativa é um crescimento de 36,2% em comparação aos anos anteriores, graças a um clima favorável e a mais árvores produtivas surgindo. É um alvoroço só no setor!

Coxinha: será que nasceu em Limeira?

Agora, vamos para uma das delícias mais queridas do Brasil: a coxinha. Tem uma história deliciosa ligada a Limeira. Conta-se que a iguaria surgiu numa cozinha da Fazenda Morro Azul, onde uma cozinheira criou esse famoso petisco para agradar o filho da Princesa Isabel. A receita acabou ganhando fama e, hoje, a cidade promove a Festa da Coxinha, que atrai multidões todos os anos. Em 2022, mais de 50 mil pessoas prestigiaram o evento e saíram de lá com a barriguinha cheia de cerca de 257 mil coxinhas vendidas.

Joias folheadas: brilho que exporta

Limeira ainda se destaca como a Capital Nacional da Joia Folheada. A cidade possui uma indústria de semi-joias que não apenas embeleza, mas também impulsiona a economia local, com exportações que alcançam o mundo todo. É impressionante como uma cidade pequena pode ter um papel tão relevante na cena nacional!

Um recado de quem vive a laranja

Para captar o sentimento local, vale a pena ouvir o que um citricultor, Jiancarlo Carmona, disse: “Eu nasci debaixo de um pé de laranja… a família vive de laranja desde 1954… o pessoal de Limeira falava ‘Juanito plante laranja que dá dinheiro’.” Para eles, a laranja é mais que cultura; é um legado de vida.

Limeira é, sem dúvida, um lugar que transborda história, produção e sabor. Das plantações às fábricas de suco, da deliciosa coxinha às brilhantes joias folheadas, essa cidade é um verdadeiro tesouro do interior paulista.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 31 minutos atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

O segredo que ninguém te contou sobre hortênsias: especialistas pedem atenção

Hortênsias: o alerta de especialistas que você deve conhecer

10 minutos atrás
Vista aérea de Mônaco com prédios modernos, marina e iates.

O país que afastou milionários com impostos e imóveis altos

18 minutos atrás
Amazon fecha contrato com rival da empresa e ameaça domínio de Elon Musk

Amazon fecha contrato com rival e desafia domínio de Elon Musk

40 minutos atrás
Descubra os maiores túneis do mundo, suas extensões, localização e finalidade, de Lærdal na Noruega ao WestConnex na Austrália, e saiba como eles transformam a mobilidade global.

Maior túnel rodoviário do mundo tem 24,5 km; conheça outros grandes

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo