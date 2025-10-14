Cidade na China replica Paris com Torre Eiffel de 108 metros

A China é famosa por sua habilidade de recriar e transformar espaços, mas nada se compara a Tianducheng. Essa cidade foi planejada para ser uma cópia praticamente exata de Paris, e fica situada nos arredores de Hangzhou. Com uma Torre Eiffel de 108 metros e edificações que lembram o estilo europeu, Tianducheng tinha tudo para ser um sonho parisiense. No entanto, a realidade acabou sendo bem diferente.

Quando inaugurada em 2007, Tianducheng simbolizava o auge do crescimento urbano na China. A ideia era simples: oferecer uma vida digna de Paris à nova classe média do país. Mas, por um bom tempo, a cidade ficou deserta, ganhando o apelido de “cidade-fantasma”, já que muitos de seus edifícios permaneceram vazios durante anos. A construção, que consumiu bilhões, parecia esquecida.

Uma Paris em solo chinês

A estética de Tianducheng é deslumbrante. A réplica da Torre Eiffel é uma das suas principais atrações, e seus 31 quilômetros quadrados foram projetados para abrigar cerca de 100 mil pessoas. As ruas largas, fontes ornamentais e edifícios no estilo Haussmann cultivam um charme europeu. Jardins e praças remetem aos Jardins de Luxemburgo, e o projeto incluiu uma versão da Champs-Élysées e até uma réplica da Fonte de Latona de Versalhes.

No entanto, a realidade de Tianducheng foi marcada pelo silêncio. A cidade, que deveria ser um símbolo de modernidade, enfrentou uma falsa ilusão de grandeza, transformando-se em um lugar sem vida, desprovido de habitantes e comércio.

O sonho que virou cidade-fantasma

No início, Tianducheng expôs um dos maiores contrastes urbanos da China. Em 2013, contava com menos de 2 mil moradores. Os altos preços dos imóveis afastaram possíveis compradores e, sem um comércio local ou transporte eficiente, sua proposta de vida vibrante carecia de um público. Com isso, a “Paris chinesa” enfrentou um abandono inquietante.

Suas praças ficaram desertas, e a grande torre se tornou o cenário para fotos e vídeos. Afinal, as oportunidades de lazer eram escassas, e o vazio imperava em cada esquina.

A revitalização e o novo ritmo da cidade

A partir de 2017, as coisas começaram a mudar para Tianducheng. A população cresceu para cerca de 30 mil habitantes, atraídos pela queda nos preços e pelo desenvolvimento da infraestrutura. A abertura da estação Huangheshan, ligada à linha 3 do metrô de Hangzhou em 2022, melhorou ainda mais a acessibilidade, ajudando na ocupação da cidade.

Hoje, Tianducheng abriga trabalhadores de fábricas e famílias, que trazem vida ao lugar. O comércio local se fortaleceu, assim como as escolas e os espaços de convivência. Embora ainda haja muito a ser feito, a cidade deixou para trás seu estigma de “fantasma” e agora é uma curiosidade que combina elementos de Paris com um toque local.

Paris original x Paris chinesa: semelhanças e contrastes

Apesar da aparência similar, as diferenças entre Paris e Tianducheng são notáveis. A capital francesa conta com mais de 2 milhões de habitantes e uma oferta cultural vibrante. Já a cidade chinesa abriga cerca de 30 mil moradores e tem uma atmosfera bem mais tranquila.

Os custos também diferem bastante. Morar em Paris é um luxo caro, enquanto viver em Tianducheng se tornou acessível à classe trabalhadora local. A Torre Eiffel chinesa, embora impressionante, mede apenas 108 metros, um terço da original. E a Champs-Élysées local, sem o trânsito frenético, oferece um passeio calmo, longe do glamour parisiense.

Um experimento urbano que revela o espírito da China moderna

Tianducheng é, na verdade, um símbolo das ambições e contradições da urbanização chinesa. Embora existam várias cidades com inspiração estrangeira, poucas conseguiram a notoriedade desta "Paris do Oriente". O espaço sob a réplica da Torre Eiffel está se transformando em um centro comercial, previsto para ser finalizado em 2027.

A cidade continua a se desenvolver, ajustando a visão europeia à realidade asiática. E essa transformação mostra que, na China, até as cópias podem ganhar uma nova identidade própria.