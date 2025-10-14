Debates presidenciais de 2026 serão mostrados após o Jornal Nacional

A emissora anunciou mudanças importantes na cobertura eleitoral para 2026, decidindo que os debates entre os candidatos à Presidência da República serão exibidos imediatamente após o Jornal Nacional. Esse horário é considerado o pico da audiência, onde tradicionalmente vai ao ar uma das novelas mais assistidas da emissora.

A informação foi divulgada durante o evento anual voltado para o mercado publicitário, onde a emissora apresenta suas novidades de programação e estratégias comerciais. Os jornalistas César Tralli e Renata Vasconcellos, que em breve vão dividir a bancada do Jornal Nacional, foram os responsáveis por trazer essa novidade ao público e aos anunciantes.

Essa mudança tem como objetivo evitar a situação enfrentada em 2022, quando o debate do primeiro turno se estendeu até quase 2h da manhã, devido ao grande número de candidatos, o que gerou desconforto interno na emissora. Segundo informações coletadas, a equipe acredita que essa alteração não afetará negativamente a audiência. Ao contrário, a emissora aposta que o crescente interesse da população brasileira por política ajudará a atrair ainda mais telespectadores nesse horário.

No último debate presidencial transmitido pela emissora, em 2022, a audiência alcançou 25 pontos em média, um número comparável ao que a novela “Vale Tudo” vem obtendo nas últimas semanas. Esse foi o debate de primeiro turno mais assistido desde 2006, quando ocorreu a disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin.

Colocar o debate presidencial em um horário de destaque simboliza a intenção da emissora de ampliar o alcance das discussões políticas, integrando-as ao principal conteúdo de entretenimento e informação da programação. Especialistas em mídia sinalizam que essa estratégia pode aumentar o engajamento do público e influenciar o comportamento eleitoral, especialmente em um contexto social que pede discussões mais abrangentes.

Além disso, o canal GloboNews anunciou que passará por uma ampla reformulação. César Tralli apresentou as novidades que incluem melhorias estéticas e tecnológicas, com novos cenários e um telão enorme. A ideia é modernizar o canal de notícias, alinhando-se às tendências internacionais de jornalismo. Essa reformulação tem o objetivo de reforçar o compromisso da empresa com inovação, unindo jornalismo, entretenimento e publicidade de uma maneira mais integrada e dinâmica.