Cidade mais alta e perigosa do mundo tem expectativa de vida de 35 anos

Descubra La Rinconada, a cidade mais perigosa e alta do mundo. A 5.000m de altitude no Peru, a vida é marcada pela violência, mineração brutal e uma expectativa de vida que não passa dos 35 anos. Entenda essa realidade extrema.

Existem lugares no mundo que parecem ter sido desenhados para desafiar os limites da sobrevivência humana. La Rinconada, no Peru, é um desses locais. Esta cidade não é apenas a mais alta do planeta, mas também uma das mais perigosas. Situada no topo congelado da Cordilheira dos Andes, o cenário é desolador: não há saneamento básico, e a mineração informal de ouro domina a vida da população.

Vivendo no limite: isolamento e clima extremo nos Andes

La Rinconada está a mais de 5 mil metros acima do nível do mar, em uma região árida e congelante. As temperaturas frequentemente despencam para -11°C. O ar aqui é rarefeito, tornando até os movimentos mais simples um desafio. A cidade, completamente isolada, apresenta condições de vida extremamente precárias. Mesmo assim, muitos se mudam para lá na esperança de encontrar oportunidades na mineração.

A febre do ouro: um sistema de trabalho brutal

A economia da região gira em torno da mineração de ouro, mas o trabalho acontece em um sistema conhecido como “cachorreo”. Nesse modelo, os mineiros trabalham um mês inteiro sem receber um centavo. A única expectativa é de que, no último dia, possam ficar com o ouro que conseguiram encontrar. Porém, se não encontrarem nada, saem de mãos vazias. Essa insegurança traz sérios problemas à saúde, pois muitos ficam intoxicados por mercúrio, usado no processo de extração. Além disso, não há nenhuma proteção trabalhista.

Adaptação biológica versus expectativa de vida

A vida em La Rinconada exigiu que os habitantes se adaptassem de maneiras incríveis. Pesquisas mostram que eles desenvolveram mecanismos para lidar com a deficiência de oxigênio, conhecida como hipóxia. Um exemplo dessas adaptações é a produção elevada de hemoglobina, que ajuda o corpo a transportar oxigênio de forma mais eficiente. No entanto, apesar dessa capacidade notável de adaptação, a realidade é dura: a expectativa de vida na cidade mal ultrapassa os 35 anos.

Território sem lei: violência e taxas de homicídio alarmantes

Além das adversidades ambientais e do trabalho difícil, La Rinconada enfrenta graves problemas sociais. A cidade é marcada pela violência extrema e é considerada uma das localidades mais perigosas do Peru. Dados do Observatório de Crime e Violência mostram que La Rinconada tem uma taxa alarmante de 52,9 homicídios por 100 mil habitantes. Esses números solidificam a reputação da cidade como o lugar mais perigoso e alto do mundo, onde a vida é uma luta diária contra a opressão e a precariedade.

