Cidade mais alta e perigosa do mundo tem expectativa de vida de 35 anos

Existem lugares no mundo que parecem ter sido desenhados para desafiar os limites da sobrevivência humana. La Rinconada, no Peru, é um desses locais. Esta cidade não é apenas a mais alta do planeta, mas também uma das mais perigosas. Situada no topo congelado da Cordilheira dos Andes, o cenário é desolador: não há saneamento básico, e a mineração informal de ouro domina a vida da população.

Vivendo no limite: isolamento e clima extremo nos Andes

La Rinconada está a mais de 5 mil metros acima do nível do mar, em uma região árida e congelante. As temperaturas frequentemente despencam para -11°C. O ar aqui é rarefeito, tornando até os movimentos mais simples um desafio. A cidade, completamente isolada, apresenta condições de vida extremamente precárias. Mesmo assim, muitos se mudam para lá na esperança de encontrar oportunidades na mineração.

A febre do ouro: um sistema de trabalho brutal

A economia da região gira em torno da mineração de ouro, mas o trabalho acontece em um sistema conhecido como “cachorreo”. Nesse modelo, os mineiros trabalham um mês inteiro sem receber um centavo. A única expectativa é de que, no último dia, possam ficar com o ouro que conseguiram encontrar. Porém, se não encontrarem nada, saem de mãos vazias. Essa insegurança traz sérios problemas à saúde, pois muitos ficam intoxicados por mercúrio, usado no processo de extração. Além disso, não há nenhuma proteção trabalhista.

Adaptação biológica versus expectativa de vida

A vida em La Rinconada exigiu que os habitantes se adaptassem de maneiras incríveis. Pesquisas mostram que eles desenvolveram mecanismos para lidar com a deficiência de oxigênio, conhecida como hipóxia. Um exemplo dessas adaptações é a produção elevada de hemoglobina, que ajuda o corpo a transportar oxigênio de forma mais eficiente. No entanto, apesar dessa capacidade notável de adaptação, a realidade é dura: a expectativa de vida na cidade mal ultrapassa os 35 anos.

Território sem lei: violência e taxas de homicídio alarmantes

Além das adversidades ambientais e do trabalho difícil, La Rinconada enfrenta graves problemas sociais. A cidade é marcada pela violência extrema e é considerada uma das localidades mais perigosas do Peru. Dados do Observatório de Crime e Violência mostram que La Rinconada tem uma taxa alarmante de 52,9 homicídios por 100 mil habitantes. Esses números solidificam a reputação da cidade como o lugar mais perigoso e alto do mundo, onde a vida é uma luta diária contra a opressão e a precariedade.