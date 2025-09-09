Notícias

Estreia se aproxima de série promissora da Netflix

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 7 minutos atrás
2 minutos lidos
Faltam poucos dias para a estreia de uma das séries mais promissoras da Netflix desde La Casa de Papel
Faltam poucos dias para a estreia de uma das séries mais promissoras da Netflix desde La Casa de Papel

A Netflix está trazendo uma nova atração para seu catálogo: O Refúgio Atômico, uma série dos criadores de La Casa de Papel, Álex Pina e Esther Martínez Lobato. Com estreia marcada para o dia 19 de setembro, essa produção promete prender a atenção do público com uma narrativa intrigante sobre as relações humanas em um cenário de crise global oportuno.

A história se desenrola no Kimera Underground Park, um bunker subterrâneo luxuoso onde um grupo de bilionários se isola para escapar de um mundo prestes a desmoronar. Embora o ambiente seja seguro e requintado, é também claustrofóbico, e esse confinamento faz com que antigas rivalidades e conflitos ressurgam, adicionando tensão ao enredo. A série misturará elementos de ficção científica e drama, garantindo algo que deve ressoar com diferentes tipos de espectadores.

Elenco estelar e direção

O elenco traz nomes de peso do cinema espanhol e latino-americano, como Joaquín Furriel e Miren Ibarguren. Esses talentosos atores interpretam personagens profundos que experimentam diversas tensões durante o isolamento. A direção fica por conta de Jesús Colmenar, David Barrocal e José Manuel Cravioto, conhecidos por seu domínio em criar histórias intensas, uma marca registrada da equipe criativa de Pina e Lobato.

A série prioriza as intrigas psicológicas entre os personagens, e essa mistura de elementos visuais com uma narrativa envolvente tem como foco prender o espectador do começo ao fim.

Sobre O Refúgio Atômico

O Refúgio Atômico coloca em evidência como a proximidade forçada entre os personagens pode ressuscitar rancores esquecidos e gerar alianças inesperadas. Enquanto o mundo exterior caminha para um desastre iminente, as questões de segurança e poder se tornam aliadas de constantes confrontos dentro do bunker. Essa tensão realça as fraquezas e as estratégias dos bilionários lutando contra o isolamento e a vigilância de um mundo em crise.

O ambiente elitista do bunker ressalta uma contradição entre a aparência de segurança e a realidade tensa do convívio. As instalações sofisticadas não são suficientes para suavizar a pressão entre os moradores, forçados a coexistir em um espaço restrito.

Expectativas e lançamento

A expectativa para O Refúgio Atômico é alta, especialmente considerando o sucesso de produções anteriores da mesma equipe. Esse projeto se destaca na crescente lista de produções de ficção científica da Netflix, prometendo uma experiência nova e envolvente para os assinantes.

Com a estreia marcada para 19 de setembro, o título se torna um teste significativo para os criadores, que já carregam o peso do sucesso de La Casa de Papel. A expectativa é que a série repita esse sucesso e se firme como uma das novidades mais importantes da Netflix neste ano.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 7 minutos atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

"as pessoas mais burras que eu conheci"

as pessoas com menos conhecimento que conheci

1 hora atrás
seu novo filme vai superar tudo o que já fez até hoje

Seu novo filme promete ser o melhor que você já fez

2 horas atrás
O que estava escondido por anos surge do gelo derretido na Antártida: cientistas perplexos

Descoberta na Antártida choca cientistas após derretimento do gelo

3 horas atrás
Descubra os 10 idiomas mais difíceis do mundo, com alfabetos únicos, gramáticas complexas e tons que desafiam até os mais dedicados.

Descubra os 10 idiomas mais difíceis de aprender no mundo

4 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo