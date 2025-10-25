Cidade interiorana vende terrenos de 191,68m² por R$ 40 mil

No coração do Oeste da Bahia, uma cidade vibrante tem se destacado como um dos principais polos de desenvolvimento do interior do Brasil. Luís Eduardo Magalhães é conhecida por seu crescimento acelerado e pela forte presença no agronegócio, atraindo aposentados, famílias e investidores em busca de terrenos acessíveis e uma boa qualidade de vida, longe do agito das grandes cidades.

Com lotes urbanos a partir de R$ 40 mil, o município possui infraestrutura em expansão e um custo de vida bem abaixo da média nacional. Segundo dados do IBGE, viver em cidades do interior nordestino pode ser até 35% mais barato do que em metrópoles como São Paulo ou Brasília, e Luís Eduardo Magalhães é um ótimo exemplo disso.

Terrenos acessíveis e mercado imobiliário em expansão

Nos últimos anos, o mercado imobiliário da cidade tem passado por uma valorização constante, mas continua a oferecer preços competitivos. É possível encontrar terrenos com tamanhos entre 200 m² e 300 m² que variam de R$ 40 mil a R$ 60 mil, dependendo da localização e da infraestrutura disponível.

Alguns bairros planejados, próximos ao centro ou a novos empreendimentos comerciais, têm atraído quem busca construir casas, seja para moradia própria ou para aluguel. Mesmo com o crescimento vertical da cidade, o preço do metro quadrado continua sendo um dos mais acessíveis da Bahia, o que chama a atenção de investidores de outras regiões.

“Quem compra um terreno hoje em Luís Eduardo Magalhães deve ver o valor dobrar em poucos anos. A cidade se desenvolve de forma impressionante e não dá sinais de desaceleração”, comenta o corretor Fernando Oliveira, com mais de 15 anos de experiência no mercado local.

Crescimento econômico impulsionado pelo agronegócio e logística

O que antes era um pequeno distrito agora é um dos grandes motores do agronegócio brasileiro. Luís Eduardo Magalhães abriga fazendas com alta produção, cooperativas e multinacionais de insumos agrícolas, além de centros logísticos que abastecem a região Centro-Oeste e o Norte do país.

Segundo o IBGE, o PIB da cidade cresceu mais de 30% nos últimos cinco anos e a geração de empregos está entre as mais altas do Nordeste. Essa base econômica sólida tem sustentado a urbanização e atraído construtoras que buscam atender à crescente demanda por moradia.

O resultado é um ambiente que mistura segurança econômica, infraestrutura em desenvolvimento e boas oportunidades de investimento, tornando a cidade uma das mais promissoras do interior nordestino.

Destino de aposentados e famílias em busca de qualidade de vida

O clima quente e seco, aliado a ruas arborizadas e um ritmo de vida mais calmo, atraí muitos aposentados que buscam uma vida mais simples e acessível. Aqui, os custos de moradia e alimentação são muito menores comparados àquelas cidades maiores.

De acordo com a Associação Comercial e Empresarial de Luís Eduardo Magalhães (ACELEM), o número de novos residentes de outros estados aumentou 25% desde 2020, especialmente entre famílias do Sudeste e do Sul.

Além disso, a cidade tem se tornado um bom local para profissionais autônomos e empreendedores que veem no crescimento da economia local uma chance de abrir negócios, que vão desde pousadas até restaurantes.

Infraestrutura urbana e perspectivas futuras

Mesmo com a rápida urbanização, a cidade se dedica a melhorar a infraestrutura urbana e a sustentabilidade. Investimentos em saneamento básico, mobilidade e habitação popular estão em ação, com apoio do Governo da Bahia e do Ministério das Cidades.

A prefeitura também tem parcerias com o SENAI e o SEBRAE para capacitar trabalhadores e incentivar o empreendedorismo. Essa iniciativa gera uma cidade em pleno crescimento, mas que equilibra desenvolvimento econômico e qualidade de vida.

Para quem está pensando em investir, o cenário é promissor: a valorização imobiliária média anual supera 15%, com novos empreendimentos surgindo a todo momento. E para aqueles que buscam um novo começo, a cidade oferece segurança, tranquilidade e fácil acesso a serviços de saúde, educação e lazer.

Uma cidade que representa o futuro do interior brasileiro

Luís Eduardo Magalhães é a prova de como o interior brasileiro pode se transformar. Com uma infraestrutura moderna, economia diversificada e custo de vida acessível, essa cidade se destaca como um dos melhores lugares para morar e investir no Brasil.

No ritmo em que está crescendo, a cidade surgida do agronegócio assume a posição de um novo polo de moradia e investimento no Nordeste, mostrando que o futuro da habitação acessível pode estar fora das capitais, mas bem próximo de quem busca estabilidade e oportunidades reais.