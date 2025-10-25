Gerluce descobre casamento de Gilmar e enfrenta humilhação em ‘Três Graças’

Nos próximos capítulos da novela Três Graças, a vida de Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, passará por grandes dificuldades. Após a saúde de sua mãe, Lígia, vivida por Dira Paes, se deteriorar, Gerluce enfrentará uma situação ainda mais complicada ao descobrir uma verdade sobre Gilmar, papel de Amaury Lorenzo.

Gerluce está se esforçando para se reaproximar de Gilmar. Em um dia comum, ela embarca no ônibus onde ele é motorista e tenta conversar, explicando que esteve afastada devido aos problemas familiares. No entanto, a conversa entre os dois, que parecia estar se tornando amistosa, é interrompida quando outras passageiras percebem a interação e decidem informar Kátia, a esposa de Gilmar.

Assim que Kátia, interpretada por Luciana Paes, chega ao coletivo acompanhada dos filhos, ela faz uma grande cena. Mostrando a aliança que usa, ela confronta Gerluce, afirmando ser a esposa de Gilmar. Gerluce, surpresa e em choque, não consegue se defender diante da situação, enquanto os outros passageiros observam a confusão.

Gilmar, em um esforço para se explicar, tenta minimizar a situação, alegando que Gerluce apenas tinha uma pergunta. No entanto, ele é desmentido pelas passageiras, que revelam que a relação entre os dois já durava semanas. Gerluce, visivelmente abalada, tenta defender-se, afirmando que não sabia que ele era casado, mas acaba sendo hostilizada pelos presentes e forçada a sair do ônibus, sob uma chuva de ofensas.

Com lágrimas nos olhos, Gerluce observa o ônibus partir, refletindo sobre a humilhação que acabou de presenciar, causada por um homem. No entanto, pouco tempo depois, ela recupera sua força e, decidida a não se deixar levar pela situação, chama um carro de aplicativo e segue para o trabalho.

Três Graças é uma novela criada por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção de Luiz Henrique Rios e produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu.