Ciclone e chuva: previsão do tempo para o fim de semana

O tempo deve continuar instável no Sul do Brasil neste final de semana e no início da próxima semana. Segundo previsões meteorológicas, a região enfrentará condições favoráveis para chuvas e até temporais durante esse período.

Um sistema de baixa pressão está atuando nos três estados do Sul, e deverá se mover em direção ao oceano, formando um ciclone extratropical. Esse fenômeno vai gerar uma frente fria que contribuirá para a chuva entre sábado e segunda-feira.

No Rio Grande do Sul, a situação é mais crítica. A Defesa Civil do estado emitiu um alerta para todo o final de semana, devido ao potencial de chuvas moderadas a fortes, que podem ser acompanhadas de raios, ventos fortes e até granizo.

Como será o tempo no Rio Grande do Sul nos próximos dias:

Sábado (26) : O dia começa com pancadas de chuva que devem se intensificar. Há risco de temporais com ventos que podem alcançar até 70 km/h, especialmente nas regiões oeste, centro e noroeste. Os acumulados de chuva devem variar entre 10 e 20 mm por dia, podendo chegar a 50 mm em áreas como a Campanha, Costa Doce e região central.

Domingo (27) : A instabilidade persiste, e a chuva deve ser mais abundante, com acumulados previstos entre 20 e 60 mm. Em regiões como a Costa Doce, a Região Metropolitana de Porto Alegre, os Vales e Missões, esse total pode ultrapassar 80 mm. Rajadas de vento podem superar 80 km/h em algumas áreas do oeste e Missões.

Segunda-feira (28): Com a formação do ciclone no oceano e a continuidade da frente fria, o tempo deve seguir instável na metade leste do estado. Estão previstas chuvas fracas a moderadas e rajadas de vento que podem passar de 60 km/h. Os acumulados variam entre 10 e 25 mm, podendo chegar a 40 mm em algumas regiões, como o norte, a serra, o litoral norte e a Região Metropolitana.

Ao final deste evento meteorológico, a previsão é de que o acumulado de chuva fique entre 30 e 90 mm, com a possibilidade de atingir 110 mm em áreas da Costa Doce, Região Metropolitana e Fronteira Oeste.

Situação em Santa Catarina e Paraná:

Nos estados vizinhos, a chuva também deve ser significativa, mas em volumes menores que no Rio Grande do Sul.

Santa Catarina : As chuvas mais intensas devem ocorrer na faixa central e oeste do estado, com acumulados de 30 a 40 mm até o fim do domingo.

Paraná: A precipitação se concentrará nas regiões oeste, sudoeste e sul, com acumulados na mesma faixa de 30 a 40 mm. Nas demais áreas, as chuvas devem ser mais esparsas e de menor intensidade.

As autoridades recomendam que a população fique atenta às atualizações meteorológicas e siga as orientações de segurança.