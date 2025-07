Chipre busca parceria com Zona Franca de Manaus

Na manhã desta terça-feira, dia 22, a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) recebeu a visita do embaixador do Chipre no Brasil, Vasilios Philippou. Durante o encontro, o embaixador apresentou um memorando de entendimento que estabelece uma colaboração entre a agência de investimentos Chipriota, conhecida como Invest Cyprus, e a Suframa.

O objetivo principal dessa parceria é posicionar o Chipre como uma plataforma estratégica para negócios no âmbito internacional. Isso inclui o fortalecimento das relações em comércio exterior, atração de novos investimentos e promoção de inovações tecnológicas. O embaixador ressaltou que o Chipre possui uma localização privilegiada no Mediterrâneo, oferecendo também um ambiente regulatório claro e políticas que incentivam o setor tecnológico. De acordo com Philippou, isso faz do Chipre uma porta de entrada para empresas que buscam expandir suas operações no mercado europeu.

O encontro contou com a presença de várias autoridades, incluindo Jaime Benchimol, diretor-presidente da Fogás, e três representantes da Suframa: o superintendente Bosco Saraiva, o superintendente-adjunto executivo Frederico Aguiar e o coordenador de comércio exterior Arthur Lisboa. Bosco Saraiva destacou a importância de demonstrar que a tecnologia pode ser produzida na Amazônia, incorporando valor ambiental ao processo.

Além do memorando, uma proposta de cooperação será examinado pelas áreas técnicas da Suframa para verificar as possibilidades de implementação das iniciativas discutidas. Essa colaboração pode abrir novas oportunidades para empresas brasileiras e chipriotas, potencializando o desenvolvimento econômico e tecnológico na região.

Esse encontro é um passo importante para fortalecer laços comerciais entre Brasil e Chipre, promovendo assim uma conexão mais ampla entre o mercado brasileiro e as oportunidades internacionais.