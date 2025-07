Shein realmente está oferecendo roupas grátis?

Um golpe digital tem feito a alegria de golpistas enquanto engana milhares de pessoas na internet. Usando o nome da marca Shein, essa fraude promete roupas gratuitas em troca do preenchimento de um questionário e do pagamento do frete. A questão é que, enquanto as vítimas entram na onda, as roupas nunca aparecem.

Essa armadilha se espalha pelas redes sociais, principalmente por meio de vídeos patrocinados e postagens enganosas. Os golpistas pedem informações pessoais e financeiras, deixando as pessoas vulneráveis e sem receber nada em troca. É um verdadeiro jogo de caça-níqueis virtual.

Estratégias de manipulação digital

Os golpistas usam uma série de artifícios para criar a aparência de que tudo é real. Os vídeos e depoimentos que aparecem nas redes têm um ar de autenticidade, mas, na verdade, são fabricados. Dessa forma, geram falsas expectativas nas vítimas. As postagens, muitas vezes pagas, mostram imagens editadas e relatos de "sucesso" que, na verdade, não passam de ficção.

Os vídeos enganosos costumam apresentar mulheres que alegam ter recebido produtos depois de participar de um quiz. Mas, em muitos casos, essas gravações são manipuladas, com atores ou até mesmo imagens geradas por inteligência artificial. O objetivo é provocar uma resposta rápida das vítimas, que, acreditando na veracidade, acabam caiindo na armadilha.

A falta de veracidade na promoção

A Shein, por sua vez, já deixou claro que não está por trás de nenhuma promoção que ofereça roupas grátis se a pessoa preencher questionários ou pagar frete. A marca confirmou que essa campanha não tem relação com suas práticas legítimas, e que nada nesse sentido pode ser visto em suas plataformas oficiais.

Para quem já se viu atraído por essas ofertas suspeitas, a recomendação é simples: não compartilhe informações pessoais, como CPF, número de telefone ou dados bancários, em sites que não são confiáveis. A melhor opção é verificar a autenticidade de qualquer promoção diretamente nos canais oficiais da Shein, evitando assim cair em mais um golpe.