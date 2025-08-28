Hotéis que se destacam como referência em luxo

O Brasil está vivendo um momento bastante animador em seu setor hoteleiro. Com vários novos hotéis de luxo programados para abrir nos próximos anos, o país promete se destacar ainda mais no cenário turístico internacional.

Esses investimentos estão sendo puxados por grandes marcas, como Vik e Faena, que têm planos ambiciosos para o território brasileiro. A ideia é não só fortalecer a economia local, mas também aumentar a atratividade do Brasil como um destino de viagem, o que deve resultar em melhorias na infraestrutura e na geração de empregos.

Neste ano, 2023, cidades como São Paulo e outras regiões do interior começaram a ganhar novos empreendimentos, colocando o Brasil definitivamente no mapa do turismo de luxo. Um dos projetos mais comentados é o Vik Brasil, localizado em Araçoiaba da Serra, que tem atraído um investimento significativo. Ao mesmo tempo, o Faena está se estabelecendo em São Paulo, ressaltando a cidade como um importante centro de negócios e turismo.

Por que o Brasil está no foco dos investidores?

O setor hoteleiro por aqui tem mostrado uma recuperação admirável desde a pandemia. A taxa de ocupação e as diárias médias estão em alta, o que tem atraído olhares interessados de investidores, tanto brasileiros quanto de fora.

Até 2027, a previsão é de que 108 novos hotéis sejam construídos, com um investimento total de R$ 5,7 bilhões. E o melhor: essa expansão não está concentrada apenas nas grandes cidades. Cidades menores também estão recebendo atenção, o que ajuda a promover o turismo voltado para a natureza e o ambiente rural.

O Nordeste, famoso por suas belezas naturais, está se destacando especialmente. Projetos inovadores estão surgindo na região, consolidando o Brasil como um destino muito atrativo. Com cerca de 21,8 mil novos quartos previstos até 2028, o país está aproveitando ao máximo seu potencial turístico para atender cada vez mais visitantes.

Impactos econômicos e sociais

A construção de novos hotéis traz benefícios que vão muito além do simples investimento financeiro. Estima-se que milhares de empregos, tanto diretos quanto indiretos, serão criados, não apenas durante a construção, mas também na operação dos empreendimentos.

Além disso, a hotelaria de luxo contribui para o crescimento de outros setores, como a gastronomia e o lazer. A ampliação da infraestrutura hoteleira busca atender a padrões internacionais, oferecendo experiências diferenciadas para os visitantes. Essa estratégia ajuda a reforçar a imagem do Brasil no cenário global e a consolidar ainda mais seu papel como um destino premium para turistas do mundo todo.