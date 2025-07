Chevrolet apresenta novo Tracker; descubra as novidades do SUV

A General Motors divulgou, nesta terça-feira (1º), as primeiras imagens oficiais do novo Chevrolet Tracker, que passou por uma reestilização. Essa notícia surge após a circulação nas redes sociais de fotos do SUV sendo transportado em cegonheiras em direção às concessionárias.

O Tracker 2026 apresenta uma dianteira bastante semelhante à da picape Montana, o que pode indicar uma nova identidade visual dentro da linha de produtos da marca. A fabricante planeja revelar todos os detalhes do veículo, incluindo novidades, preços e especificações de cada versão, nos próximos dias.

Vale destacar que o novo Tracker já está sendo produzido nas fábricas da GM em São Caetano do Sul, em São Paulo, e também em Alvear, na Argentina. Essa produção quase simultânea em duas localizações pode facilitar a distribuição e atender à demanda do mercado na região.

Assim, os consumidores e fãs da marca podem aguardar ansiosamente as informações completas sobre este lançamento, que promete trazer novidades interessantes para o segmento de SUVs compactos no Brasil.