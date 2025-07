Cândido Godói: mistério genético que fascina cientistas no RS

No interior do Rio Grande do Sul, a cidade de Cândido Godói se destaca de um jeito bem inusitado: é reconhecida como a "Cidade dos Gêmeos", com a maior taxa de nascimento de gêmeos do Brasil. Pode acreditar, essa taxa chega a ser até cinco vezes maior que a média do nosso país!

Ao longo dos anos, pesquisadores, geneticistas e curiosos têm visitado a cidade para entender esse fenômeno raro. A fama de Cândido Godói se consolidou com a documentação rigorosa em artigos científicos e dados oficiais, como os do IBGE e do INAGEMP, que é o Instituto Nacional de Análise Genética e Molecular Populacional.

Fiquem sabendo que o distrito de Linha São Pedro é o coração dessa curiosidade. Levantamentos feitos desde 2008 mostram que quase 10% dos nascimentos por lá são de gêmeos — um número impressionante, considerando que a taxa nacional é de cerca de 1,8%. Cândido Godói, portanto, é um verdadeiro centro de estudos sobre genética e herança biológica no Brasil.

Por que Cândido Godói tem tantos gêmeos

Os especialistas têm suas teorias. A explicação científica para essa alta taxa é o que chamamos de efeito fundador. Isso acontece quando uma população pequena e isolada mantém e transmite certas características genéticas ao longo das gerações.

No caso de Cândido Godói, a presença marcante de descendentes de imigrantes alemães que chegaram na região no final do século XIX foi fundamental. Os constantes casamentos dentro da mesma comunidade e a preservação de costumes contribuíram para a disseminação de genes que aumentam a probabilidade de nascimento de gêmeos.

Pesquisadores do INAGEMP e de várias universidades vêm estudando a cidade há mais de 20 anos. Eles analisam DNA, coletam dados genealógicos e realizam entrevistas com os moradores para entender melhor o fenômeno. E o fruto desse trabalho confirmou a existências de uma mutação genética relacionada à ovulação dupla, especialmente entre mulheres da região. Essa mutação, segundo os cientistas, provavelmente foi trazida pelos primeiros colonizadores e, em razão do isolamento, se tornou comum na população local.

Mitos e teorias: o que já foi descartado pela ciência

Durante anos, muitos boatos surgiram sobre experiências ligadas ao nazismo, especialmente envolvendo Josef Mengele. No entanto, análises cuidadosas e investigações rigorosas descartaram completamente essa história. Não existem evidências de manipulação genética artificial na região. O que realmente explica o fenômeno é a rica história de imigração, o isolamento geográfico e os fatores genéticos herdados.

Como a cidade lida com a fama de “Cidade dos Gêmeos”

Cândido Godói não vê a alta taxa de gêmeos como um mistério. Para eles, isso é motivo de orgulho! A cidade abraçou essa singularidade e transformou-a em parte de sua identidade cultural. A cada dois anos, acontece a famosa Festa dos Gêmeos, um evento super animado que reúne centenas de pares de gêmeos, moradores, turistas e estudiosos.

Na última edição, realizada em 2024, mais de 100 duplas de gêmeos marcaram presença, reforçando a posição do evento como uma das principais celebrações locais. A festa mistura tradições germânicas com elementos da cultura gaúcha, incluindo desfiles, concursos e apresentações folclóricas. Isso não só aproxima os moradores, mas também atrai turistas e pesquisadores de longe, contribuindo para a economia local.

O que dizem os dados oficiais sobre a gemelaridade na cidade

Os dados do IBGE e do INAGEMP reafirmam a singularidade de Cândido Godói. Um levantamento de 2019 revelou que, em Linha São Pedro, a cada 10 crianças, uma é gêmea. Com uma população de cerca de 6.500 habitantes, a cidade tem mais de 70 pares de gêmeos registrados!

Essa alta taxa de gêmeos não só motivou interesse científico, como também impactou a vida social e escolar da população. Escolas e centros de saúde adaptaram suas práticas para lidar com irmãos idênticos, e o fenômeno é frequentemente tema de documentários e reportagens internacionais.

Outros fatores que contribuem para a alta taxa de gêmeos

Além do lado genético, outros fatores desempenham um papel importante. Um deles é a baixa mobilidade populacional — durante décadas, poucas famílias deixaram a cidade, ajudando a preservar o gene da gemelaridade. A maioria dos casamentos ainda ocorre entre descendentes dos primeiros colonizadores, reforçando o efeito fundador.

Atualmente, equipes multidisciplinares, incluindo biólogos, antropólogos e sociólogos, continuam a investigar o fenômeno. A intenção é aumentar o conhecimento sobre a transmissão genética e os efeitos do isolamento populacional, o que pode ter grande relevância em pesquisas que envolvem outras regiões do mundo.

Curiosidades e impacto no cotidiano da Cidade dos Gêmeos

Cândido Godói é conhecida não só pelos dados científicos, mas também pelas histórias e peculiaridades do cotidiano. Vários estabelecimentos locais fazem referência aos gêmeos, trazendo esse aspecto como um verdadeiro charme para escolas, comércios e eventos.

Mídias internacionais, como a BBC e a National Geographic, já trouxeram a cidade à tona, destacando a calorosa hospitalidade dos moradores e o orgulho de fazer parte desse capítulo único da ciência. E assim, com tanta história e curiosidade, Cândido Godói continua a encantar e surpreender a todos que visitam.