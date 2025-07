Charli XCX se casará com o baterista do The 1975 na Sicília

Charli XCX and The 1975's George Daniel plan to tie the knot in romantic Sicily

Charli XCX e George Daniel escolhem Sicília para o casamento

A cantora Charli XCX e seu noivo, George Daniel, do grupo The 1975, estão se preparando para um casamento de tirar o fôlego em um cenário de sonho: a belíssima Sicília, uma ilha situada na costa da Itália. O casal, que já está engajado há um ano, se apaixonou pela região e decidiu que esse seria o lugar perfeito para celebrar a união.

Os preparativos para a cerimônia indicam que o casal não está poupando esforços — o orçamento pode chegar a seis dígitos. Fontes próximas ao casal revelaram que Charli e George buscaram um local que não só fosse lindo, mas também reservado e romântico. Isso significa que a festa será extravagante, com um investimento de dezenas de milhares de libras, prometendo um visual impressionante.

As festividades têm tudo para ser memoráveis. O casal expressou o desejo de ter uma grande celebração, sem restrições quanto ao horário do bar, permitindo que a festa dure a noite toda. Após um verão cheio de shows, Charli e George planejam desacelerar seus compromissos a partir de meados de agosto para se concentrar no grande dia.

Além disso, a festa deve contar com a presença de várias celebridades amigas dos noivos, que também virão para Sicília para presenciar a troca de votos. Charli e George estão empolgados com a ideia de se tornarem marido e mulher.

Para Charli, o casamento é mais sobre desfrutar momentos com amigos do que seguir formalidades tradicionais. Em uma declaração anterior, ela comentou que deseja apenas estar junto de George para sempre e celebrar essa união com uma grande festa.

O casamento deve marcar um final perfeito para um ano incrível, especialmente após as performances de sucesso da dupla no festival de Glastonbury no mês passado. O evento em Sicília promete ser uma celebração verdadeiramente épica, capturando a essência do amor e da amizade.