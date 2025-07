Mãe do Burger King cria GoFundMe após vídeo viral dela sozinha

Uma mãe de três filhos, conhecida como Nykia Hamilton, ganhou destaque nas redes sociais após ser filmada trabalhando sozinha em um restaurante Burger King em Columbia, Carolina do Sul. O vídeo no TikTok, que já teve mais de 134.800 visualizações, mostra Nykia se esforçando para realizar várias tarefas ao mesmo tempo, como preparar refeições, atender clientes e limpar o local.

Com a saída de um colega de trabalho, Nykia se viu na situação de ter que gerenciar as funções de vários funcionários sozinha. O apelo à solidariedade não passou despercebido, e muitos internautas compartilharam mensagens de apoio, sugerindo até que ela merecia um aumento por seu esforço.

Em resposta ao apoio recebido, Nykia decidiu criar uma campanha no GoFundMe, onde explicou que, aos 25 anos, é uma mãe solteira que trabalha em dois empregos para sustentar sua família. Na página, ela expressou sua gratidão a todos que a ajudaram. “Não esperava que minha vida mudasse assim. Faço tudo pelos meus filhos”, disse Nykia.

A campanha rapidamente atraiu doações e, até o momento, arrecadou cerca de R$ 14.552, superando a meta de R$ 15.000 com 396 contribuições. Em uma entrevista, visivelmente emocionada, Nykia revelou o quanto a situação a afeta, afirmando que frequentemente perde momentos importantes com os filhos devido à carga de trabalho.

Ela relatou que, em algumas ocasiões, chega a trabalhar sozinha até 12 horas por dia, dando conta de todas as atividades do restaurante. “Tive que fechar sozinha porque não havia ninguém para me ajudar. Fiz a limpeza, o preparo, atendi no balcão e no drive-thru”, contou.

Após sua aparição na mídia, Nykia conseguiu ter apoio de um colega de trabalho, mas a situação ainda é desafiadora. Ela ressaltou a dificuldade encontrada para recrutar novos funcionários, mencionando que as pessoas não estão dispostas a trabalhar no local.

A gerente do restaurante, que a contratou apesar de Nykia ter um passado criminal, também foi reconhecida por seu papel. Nykia comentou: “Graças a ela, consegui um emprego, e é por isso que permaneço aqui.”

O Burger King, por sua vez, emitiu um comunicado sobre a situação de trabalho de Nykia, afirmando que suas políticas exigem que mais de um membro da equipe esteja presente durante cada turno. A empresa está trabalhando com o franqueado para investigar o que ocorreu e tomar as medidas necessárias.

O vídeo que gerou toda essa mobilização foi compartilhado por um usuário chamado Dejlatae, que elogiou o esforço de Nykia, afirmando que ela estava realizando o trabalho de várias pessoas sozinha. Nos comentários, muitos internautas reconheceram sua dedicação e destacaram a necessidade de mais funcionários no restaurante.

Diversas mensagens de apoio foram deixadas, com usuários reconhecendo o trabalho árduo de Nykia e clamando por justiça e reconhecimento por seus esforços.