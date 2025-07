Cena inusitada do Quarteto Fantástico na Marvel

O novo filme do Quarteto Fantástico apresenta uma das cenas mais inusitadas já vistas no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). Em um dos momentos mais intensos da trama, Galactus, interpretado por Ralph Ineson, usa seus poderes de forma surpreendente ao induzir o parto de Sue Storm, vivida por Vanessa Kirby, durante o clímax da história.

Na narrativa, a ameaça de Galactus consiste na iminente destruição da Terra. Para alertar a humanidade sobre essa catástrofe, a Surfista Prateado, personagem interpretada por Julia Garner, chega ao planeta. O Quarteto Fantástico se mobiliza rapidamente e percebe que a única forma de salvar a Terra é persuadir o poderoso vilão a desistir de seu plano devastador. Entretanto, Galactus se distrai quando nota a presença de Franklin, o bebê que Sue está esperando.

Atraído pela energia cósmica emanada da criança ainda não nascida, Galactus faz uma proposta alarmante: ele poupa o planeta, mas em troca exige o bebê. Sue, junto com Reed Richards (Pedro Pascal), Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) e Johnny Storm (Joseph Quinn), rejeitam a oferta, resultando em uma reação inesperada do vilão.

Utilizando seus poderes, Galactus força o parto de Sue em sua nave, numa tentativa de acelerar o nascimento e ficar com a criança. Essa cena, que combina tensão, elementos de ficção científica e um toque surreal, deixou o público atônito e já se tornou um dos momentos mais comentados do filme.

O nascimento do bebê Franklin se transforma em um marco fundamental da história. Galactus, mesmo sendo um inimigo poderoso, se vê intrigado com a criança e a considera como uma possível herdeira de seus poderes.

Com essa produção, a Marvel busca inovar com cenas audaciosas, destacando momentos inusitados que caracterizam essa nova fase do estúdio nos cinemas. A sequência, que mostra um vilão cósmico envolvido em um parto, é uma das mais ousadas da franquia até agora.

Além de ser um lançamento significativo para a Marvel, o filme do Quarteto Fantástico será a única nova produção do estúdio nos próximos 12 meses, já que o novo Homem-Aranha só está previsto para estrear em 31 de julho de 2026.