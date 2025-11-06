Castelo medieval em família há 850 anos permanece intacto

Em meio às florestas da Renânia-Palatinado, na Alemanha, encontra-se um castelo que parece ter saído diretamente de um conto de fadas. O Castelo Eltz, também conhecido como Burg Eltz, é uma das poucas fortificações medievais da Europa que permanece intacta há quase nove séculos. Essa estrutura resistiu a guerras e ao desgaste do tempo sem jamais entrar em ruínas, e o mais impressionante: continua nas mãos da mesma família, a família von Eltz, há mais de 850 anos.

Construído no século XII, o castelo ocupa uma rocha que se ergue cercada pelo rio Elzbach. O que é bastante raro na história europeia, este castelo pertence à mesma família há 33 gerações ininterruptas. Essa herança histórica superou os desafios do Império Romano-Germânico, do Sacro Império, da Prússia e da própria Alemanha moderna.

Um castelo que sobreviveu a tudo

Diferentemente de muitas fortalezas que foram destruídas ou abandonadas, o Castelo Eltz conseguiu escapar dos conflitos que devastaram o continente. Ele resistiu ao sitiante do Eltzer Fehde, entre 1331 e 1336, quando foi atacado pelo arcebispo de Trier, Balduin de Luxemburgo. Mesmo após esse cerco, o castelo continuou a ser a residência da família Eltz.

Além de resistir às guerras, a estrutura também passou ilesa pela modernização. Nunca foi reformada de maneira a perder sua essência. Cada detalhe, desde as torres pontiagudas até o pátio interno, traz um mix de estilos românico, gótico e barroco, revelando a evolução da arquitetura europeia ao longo dos séculos.

Arquitetura que atravessou séculos

Localizado em uma colina de 70 metros de altura e cercado por água de três lados, o castelo aproveita a natureza como parte de sua defesa. Seu formato irregular se deve às ampliações feitas entre os séculos XIII e XVI, quando diferentes ramos da família Eltz adicionaram novas alas e torres.

Hoje, quem visita o castelo encontra oito torres, várias escadarias internas e diversas salas decoradas com pinturas, tapeçarias e móveis originais. Os guias costumam mostrar o Salão dos Cavaleiros e o Quarto de Caça, onde se encontram objetos e armaduras de séculos passados.

Curiosamente, o Castelo Eltz ficou famoso por aparecer em uma das notas de 500 marcos alemães, um símbolo da sua importância cultural e histórica na Alemanha.

Tradição familiar e preservação histórica

Um dos pontos mais notáveis da história do Eltz é a continuidade de sua propriedade. Mesmo com as muitas mudanças políticas e territoriais na Alemanha, os herdeiros mantiveram o compromisso de preservar o castelo em sua forma original.

Atualmente, o castelo é administrado por Jakob von und zu Eltz, um descendente direto da linhagem original. Ele mantém o lugar parcialmente aberto ao público e parcialmente como residência familiar. Essa administração privada e o cuidado familiar são fatores que explicam por que o castelo ainda conserva sua estrutura original, ao contrário de outras construções feudais que se tornaram ruínas. A restauração do século XIX apenas consolidou o aspecto medieval, mantendo a autenticidade do monumento.

Um conto de fadas real

O visual deslumbrante do Castelo Eltz é tão impressionante que já inspirou escritores e artistas. Cercado por bosques e neblina matinal, parece cenário de filme. Sua localização isolada, entre montanhas e o rio, confere ao visitante a sensação de voltar no tempo, transformando-o em um dos destinos turísticos mais procurados da Alemanha.

Mais do que uma simples atração, o castelo é um símbolo de resistência e continuidade, lembrando-nos de que tradição e história podem atravessar eras sem perder seu encanto. Entre lendas, guerras e gerações, o Castelo Eltz continua ali, testemunha de impérios que nasceram e caíram, sempre se mantendo firme e igual entre as mudanças ao seu redor.