Ticiane Pinheiro renova contrato com a Record e busca nova atração

A Record TV confirmou a renovação do contrato da apresentadora Ticiane Pinheiro, que agora permanecerá na emissora pelos próximos três anos. O novo acordo se estende até o final de 2028 e deve ser anunciado oficialmente em breve.

Inicialmente, o contrato dela venceria em dezembro, mas as partes já chegaram a um entendimento, restando apenas a formalização final. Ticiane continuará à frente do programa “Hoje em Dia”, e há planos para que ela comande um novo programa que será discutido em breve. Essa nova contratação também inclui uma maior participação de Ticiane em campanhas comerciais e merchandising dentro do programa matinal.

A renovação do contrato era uma prioridade para o setor comercial da Record, que vê em Ticiane uma personalidade carismática, capaz de atrair tanto o público quanto patrocinadores. A negociação interna foi conduzida de maneira tranquila, e a apresentadora expressou sua gratidão pela confiança da emissora.

Ticiane Pinheiro está na Record desde 2005 e tem uma carreira marcada pela versatilidade. Ela estreou como atriz na novela “Cidadão Brasileiro” em 2006, participou do reality show “Simple Life: Mudando de Vida” em 2007 e foi uma das apresentadoras do “Programa da Tarde” entre 2012 e 2015. Desde então, consolidou sua imagem como uma das figuras femininas mais reconhecidas da emissora, sendo apreciada por sua leveza e naturalidade diante das câmeras.

