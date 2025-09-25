Casa moderna em Campos do Jordão com vista para o pôr do sol

O sonho de ter uma casa em Campos do Jordão está prestes a se tornar realidade com essa residência moderna localizada no condomínio Iporanga, que fica próximo ao Horto Florestal. Com um design contemporâneo e muitas janelas de vidro, o lugar promete não só uma linda vista do pôr do sol, mas também um ambiente com opções de lazer e tecnologia raras na região.

Aqui, a proposta é de uma vida mais integrada à natureza, com uma arquitetura que valoriza o espaço externo e a tranquilidade. A casa oferece uma piscina aquecida com cromoterapia, sauna úmida, e um deck com persianas automáticas que se ajustam ao clima da montanha. Além disso, tudo isso está a apenas 7 a 8 km do Capivari, com acesso asfaltado que facilita o dia a dia.

Localização e terreno: Horto Florestal, vista livre e pôr do sol na moldura

Situada no condomínio Iporanga, a casa se encontra rodeada por trilhas e quedas d’água, perfeita para quem busca a paz que só Campos pode oferecer. O terreno, que possui cerca de 2.350 m², é bem cuidada, com gramado e jardins, garantindo segurança para crianças e pets. A construção respeita o relevo local e proporciona uma sensação de estar suspenso, com vistas deslumbrantes.

O paisagismo traz um toque especial, com cerejeiras, jasmins e até canteiros de morangos, tudo pensado para garantir um visual bonito em todas as estações. Existem caminhos drenantes, além de um espaço infantil com balanço e escorregador, tudo isso mantendo a elegância do local.

Lazer integrado: piscina aquecida, sauna e fogo de chão

A área externa é um verdadeiro convite ao relaxamento. A piscina aquecida tem uma borda infinita que se debruça sobre as montanhas, criando uma atmosfera de resort no próprio lar. Ao lado, uma sauna úmida e uma varanda gourmet equipada com portas de inox e um fogo de chão prometem noites ótimas com amigos e família, especialmente durante os dias mais frios.

Os decks envidraçados garantem uma visão panorâmica sem obstáculos. Para facilitar a circulação mesmo em dias de serração, o pátio usa um concreto drenante, um detalhe que pode fazer toda a diferença na região.

Por dentro, a casa combina estrutura metálica com acabamentos em concreto aparente e madeira, trazendo o exterior para dentro. Elementos como fechaduras eletrônicas e automatização do sistema de calefação e iluminação tornam a vida mais prática, podendo ser controlados via Wi-Fi.

O living é super aconchegante, com uma lareira de concreto moldado e uma cozinha gourmet integrada, pensada para receber bem. Os banheiros são um capítulo à parte, com acabamentos de alto padrão que elevam o conforto dia a dia.

No térreo, há uma suíte de hóspedes, enquanto no andar superior, dois dormitórios com um mezanino infantil mantêm a leveza do projeto. A suíte máster é um sonho à parte, com uma vista incrível, estação de trabalho, closet e um banheiro luxuoso com duas duchas.

Condomínio Iporanga: natureza preservada e infraestrutura completa

O Iporanga é mais do que um condomínio; é um lugar onde a natureza e a segurança se encontram. Com uma vasta área verde preservada, conta com segurança 24h, quadras esportivas e até um heliponto. É o equilíbrio perfeito entre tranquilidade e opções de lazer, a poucos minutos do agito de Capivari.

Detalhes que pesam na decisão

Automação total : persianas, calefação, piso aquecido e iluminação.

: persianas, calefação, piso aquecido e iluminação. Piscina aquecida com cromoterapia e sauna integradas.

com cromoterapia e sauna integradas. Deck panorâmico e fogo de chão para o inverno.

e fogo de chão para o inverno. Materiais de qualidade : inox nas esquadrias, guarda-corpo em vidro, padrão de hotel nos banheiros.

: inox nas esquadrias, guarda-corpo em vidro, padrão de hotel nos banheiros. Paisagismo que muda com as estações e que garante privacidade.

com as estações e que garante privacidade. Implantação inteligente que respeita o terreno e usa concreto drenante.

que respeita o terreno e usa concreto drenante. Localização privilegiada no condomínio, cercada de natureza.

Viver em uma casa assim não é apenas ter um endereço, mas sim um estilo de vida. Se você sonha com Campos do Jordão, onde você tem vistas incríveis e automação para facilitar a rotina, esse projeto no Iporanga é perfeito. Imagine acordar todos os dias com essa vista espetacular do pôr do sol!