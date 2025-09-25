“Três Graças” aposta em romance LGBTQIA+ no enredo policial

A nova novela das nove da Globo, intitulada "Três Graças", promete trazer um dos enredos mais esperados da temporada: um romance entre Juquinha, uma jovem estagiária de polícia, e Lorena Feretti, herdeira de uma poderosa família. Segundo informações, a relação começará a ser desenvolvida após dois meses de exibição, permitindo que os telespectadores conheçam melhor as histórias pessoais de cada personagem antes.

Juquinha: leveza e irreverência no núcleo policial

Juquinha, interpretada por Gabriela Medvedovski, será uma personagem que traz humor e humanidade ao ambiente policial. Ela sonha em se tornar uma policial respeitada, mas enfrenta desafios ao lado do chefe Paulinho. A relação entre eles se destaca pelo tom sincero e provocativo, e Juquinha também desempenha um papel importante na trama, incentivando o romance entre Paulinho e Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte. Com esse perfil, Juquinha promete equilibrar comédia, drama e ação, ao mesmo tempo em que busca seu espaço na corporação.

Lorena e o peso do sobrenome Feretti

Por outro lado, Lorena, vivida por Alanis Guillen, carrega o peso de ser filha de uma das famílias mais influentes da história. A luta interna de Lorena entre o amor e os interesses familiares é marcada pela pressão do patriarca, que, interpretado por Murilo Benício, vê a relação da filha com Juquinha como uma ameaça aos seus negócios. Esse conflito entre os sentimentos e a lealdade familiar deve gerar momentos dramáticos e intensos na narrativa da novela.

Romance e conflitos em evidência

A relação entre Juquinha e Lorena não será apenas um símbolo de amor, mas também um ponto de origem para vários conflitos. A pressão da família Feretti promete complicar a vida do casal, testando a força do amor diante de desafios externos. Essa luta entre sentimentos e poder se configura como uma das linhas narrativas mais cativantes da trama.

A tradição na representação de personagens LGBTQIA+

O autor Aguinaldo Silva, conhecido por seu respeito na construção de personagens LGBTQIA+, tem um histórico de abordar tais temas com cuidado e profundidade. Em sua obra anterior, "Senhora do Destino", o romance entre Jenifer e Eleonora é lembrado como um dos mais impactantes da teledramaturgia brasileira. Com isso, "Três Graças" busca unir representatividade e boa audiência, trazendo diversidade de maneira natural à narrativa melodramática que é característica do autor.

Assim, a expectativa é alta para que a trama mantenha o equilíbrio entre os dramas pessoais e as questões sociais, garantindo que o público se conecte com as experiências dos personagens e suas histórias de amor.

Com tantos elementos envolvidos, “Três Graças” promete se tornar um marco na linguagem da novela brasileira.