Casa em Cabo Verde com lava de vulcão atrai turistas e curiosos

Um vídeo compartilhado pelo criador de conteúdo Daniel Braune (@brauneoficial) ganhou destaque nas redes sociais ao mostrar uma casa quase engolida pela lava na Ilha do Fogo, em Cabo Verde. Com mais de 1,2 milhão de visualizações no Instagram, a gravação atiçou a curiosidade de muitas pessoas, principalmente no Brasil.

A casa em questão pertence a Zenita, uma moradora da aldeia de Chã das Caldeiras, que fica a cerca de 2 mil metros de altitude. Ela foi severamente afetada pela erupção do vulcão em 2014, que destruiu mais de 200 casas na região. Curiosamente, a lava invadiu apenas a sala de jantar da residência e parou ali.

### Lava virou parte da casa

Ao visitar o local, a impressão é de que a natureza deixou sua marca de forma impressionante. Grandes blocos de lava solidificada agora fazem parte da decoração da sala de estar e jantar, criando uma cena que, apesar da destruição, é também um testemunho da força da natureza.

Zenita relembra que a lava atingiu sua casa três meses após o início da erupção, justo na última semana de atividade do vulcão. A família havia abandonado a casa, temendo a perda total, mas para sua surpresa, partes da estrutura conseguiram sobreviver.

### De tragédia a atração turística

A moradia, construída em alvenaria simples e ampliada ao longo dos anos, foi restaurada e transformada em um ponto turístico. O interior, com a rocha vulcânica no centro, criou um ambiente único que atrai visitantes interessados em conhecer a história e a conexão entre arquitetura e a força da natureza.

Com o tempo, a casa começou a receber turistas, curiosos para observar de perto o que restou desse evento tão impactante. A visitação se tornou uma forma de preservar a memória da erupção e da resistência da comunidade local.

### Um novo começo para Zenita

Assim como outros moradores da aldeia, Zenita viu no turismo uma nova oportunidade de sustento. Além da casa transformada em atração, ela também administra a Pensão Pedra Burkan, uma pousada que acolhe viajantes e mantém viva a história da erupção que mudou sua vida.

A casa de Zenita, agora um ícone de resistência, mostra como é possível encontrar beleza e esperança mesmo em meio à destruição.