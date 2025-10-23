Números consolidados de 22 de outubro de 2025

Na quarta-feira, 22 de outubro de 2025, a audiência de programas de TV na Grande São Paulo apresentou algumas surpresas e mudanças significativas no ranking de audiência.

Estreia no "Melhor da Noite"

Pâmela Lucciola e Felipeh Campos foram os responsáveis pela nova fase do programa "Melhor da Noite", que alcançou a quinta posição entre as atrações da TV aberta. Apesar de ser um novo formato, a audiência ficou abaixo das expectativas.

Sucesso de "Três Graças"

O programa "Três Graças" se destacou como o mais assistido do dia, mesmo sendo transmitido em um horário anterior aos seus concorrentes diretos. Seu desempenho expressivo mostra a fidelidade do público à atração.

Resultados do SBT

No SBT, o programa "A.Mar" se igualou ao seu recorde de audiência, trazendo boas notícias para a emissora. No entanto, "Fofocalizando", exibido no período da tarde, apresentou resultados insatisfatórios, sendo considerado o programa com a pior média de audiência da emissora naquele horário.

Melhora na "RedeTV! News"

A "RedeTV! News", agora sob a apresentação de Augusto Xavier, mostrou um aumento em seu desempenho, conquistando mais telespectadores que em edições anteriores.

Números de Audiência

Os números de audiência da quarta-feira refletem a preferência dos telespectadores:

TV Globo : Hora 1: 4,3 Bom Dia SP: 8,8 Jornal Nacional: 21,6 Três Graças: 22,3

Record TV : Cidade Alerta SP: 7,3 A Fazenda 17: 6,4

SBT : A.Mar: 5,2 Fofocalizando: 2,4

Band : Jornal da Band: 3,0 Melhor da Noite: 0,3

RedeTV! : RedeTV! News: 0,5

Os dados de audiência são fundamentais para a indústria de entretenimento e publicidade, onde um ponto de audiência representa 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números ajudam as emissoras a entender melhor seu público e a planejar suas programações.