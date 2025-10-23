Números consolidados de 22 de outubro de 2025
Na quarta-feira, 22 de outubro de 2025, a audiência de programas de TV na Grande São Paulo apresentou algumas surpresas e mudanças significativas no ranking de audiência.
Estreia no "Melhor da Noite"
Pâmela Lucciola e Felipeh Campos foram os responsáveis pela nova fase do programa "Melhor da Noite", que alcançou a quinta posição entre as atrações da TV aberta. Apesar de ser um novo formato, a audiência ficou abaixo das expectativas.
Sucesso de "Três Graças"
O programa "Três Graças" se destacou como o mais assistido do dia, mesmo sendo transmitido em um horário anterior aos seus concorrentes diretos. Seu desempenho expressivo mostra a fidelidade do público à atração.
Resultados do SBT
No SBT, o programa "A.Mar" se igualou ao seu recorde de audiência, trazendo boas notícias para a emissora. No entanto, "Fofocalizando", exibido no período da tarde, apresentou resultados insatisfatórios, sendo considerado o programa com a pior média de audiência da emissora naquele horário.
Melhora na "RedeTV! News"
A "RedeTV! News", agora sob a apresentação de Augusto Xavier, mostrou um aumento em seu desempenho, conquistando mais telespectadores que em edições anteriores.
Números de Audiência
Os números de audiência da quarta-feira refletem a preferência dos telespectadores:
TV Globo:
- Hora 1: 4,3
- Bom Dia SP: 8,8
- Jornal Nacional: 21,6
- Três Graças: 22,3
Record TV:
- Cidade Alerta SP: 7,3
- A Fazenda 17: 6,4
SBT:
- A.Mar: 5,2
- Fofocalizando: 2,4
Band:
- Jornal da Band: 3,0
- Melhor da Noite: 0,3
- RedeTV!:
- RedeTV! News: 0,5
Os dados de audiência são fundamentais para a indústria de entretenimento e publicidade, onde um ponto de audiência representa 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números ajudam as emissoras a entender melhor seu público e a planejar suas programações.