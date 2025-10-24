Cartórios permitem pedir 2ª via de certidões pela internet

A burocracia que sempre marcou a retirada de certidões em cartórios está prestes a se tornar uma história do passado. Desde 2024, brasileiros de todas as regiões podem solicitar segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito totalmente online. E o melhor: sem enfrentar filas ou precisar sair de casa. Essa novidade, anunciada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), está sendo implementada com a ajuda da Central Nacional de Informações do Registro Civil (CRC Nacional) — uma plataforma que conecta os cartórios de registro civil em todo o Brasil.

Como funciona a emissão digital

O novo sistema é bem simples. Qualquer pessoa pode solicitar seus documentos pela internet através do portal www.registrocivil.org.br, que é administrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil).

Para fazer o pedido, é só informar qual certidão deseja, preencher os dados pessoais, escolher o cartório onde o registro foi feito e confirmar o pedido. A entrega pode ser feita de duas maneiras: digital, pelo e-mail, ou impressa, pelos Correios, dependendo da sua preferência.

E a parte boa? As certidões digitais vêm com assinatura eletrônica certificada, oferecendo a mesma validade jurídica que uma versão física. Isso significa que você pode usá-las em bancos, órgãos públicos e em qualquer lugar onde certidões originais sejam necessárias.

Fim das filas e da burocracia

O CNJ informou que essa plataforma já integra mais de 8.000 cartórios de registro civil no Brasil. Antes, para conseguir uma segunda via, era preciso ir pessoalmente ao cartório onde o registro foi feito ou, se fosse em outro estado, esperar semanas pela transferência de dados.

Agora, tudo pode ser resolvido em apenas alguns minutos, direto do celular ou do computador. O pagamento da taxa pode ser feito por cartão ou Pix, e a certidão chega ao seu e-mail em menos de 24 horas, dependendo da sua localidade.

A digitalização dos registros civis é parte da modernização do serviço público, que começou com a Lei nº 11.977/2009 e foi reforçada pelo Decreto nº 10.278/2020, regulamentando o uso de documentos digitais autenticados.

A expectativa é enorme: até 2026, todos os tipos de registros de nascimento, casamento e óbito devem estar totalmente integrados à base digital nacional, permitindo que as pessoas evitem ainda mais atendimentos presenciais.

Segurança e validade do documento

A segurança desse novo modelo é uma prioridade. As certidões emitidas online contêm QR Code e código de validação, o que permite que qualquer órgão público confirme a autenticidade do documento em tempo real.

Além disso, o sistema atende às diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, garantindo a confidencialidade das informações pessoais dos solicitantes. A certidão eletrônica tem o mesmo valor legal que a versão impressa e pode ser usada em várias situações, como processos judiciais, pedidos de passaporte e matrículas escolares. E, se você preferir a versão física, pode solicitar a entrega pelos Correios diretamente na plataforma.

Um avanço que simplifica a vida do cidadão

A criação da CRC Nacional e a integração dos cartórios é um dos maiores avanços da digitalização pública no Brasil. Segundo o CNJ, o objetivo principal é reduzir custos, facilitar o acesso a documentos essenciais e eliminar barreiras geográficas, especialmente para quem mora longe dos grandes centros.

Agora, o que antes exigia deslocamento, filas e longas esperas pode ser feito com poucos cliques, trazendo mais agilidade e eficiência para o cotidiano dos brasileiros.