Bianca Bin pode viver mulher obcecada em nova novela

A Globo ainda não confirmou oficialmente o elenco da próxima novela das nove, intitulada Quem Ama Cuida, escrita por Walcyr Carrasco. No entanto, circulam rumores de que a atriz Bianca Bin pode interpretar uma mulher obcecada por um homem famoso, semelhante a uma stalker. Essa personagem terá inspiração em Martha, da série britânica Bebê Rena, que fez sucesso na Netflix em 2024.

Uma Personagem Obsessiva

Conforme informações de bastidores, a trama projetada para Bianca mostrará uma mulher dominada por uma obsessão intensa, sem limites na busca por seu desejo. O estilo da novela é familiar ao público: Carrasco é conhecido por criar personagens femininas complexas e intrigantes, que alternam entre o amor e a loucura.

A série inglesa Bebê Rena é uma obra baseada em fatos reais e gira em torno de Donny Dunn, um comediante iniciante, que começa a ser perseguido por Martha, uma mulher que desenvolve uma obsessão insustentável por ele. A produção mistura suspense psicológico e humor sombrio, abordando temas delicados relacionados ao amor, abuso e violência emocional. Se confirmada, a personagem de Bianca Bin seguirá essa linha intensa e perturbadora, com cenas que prometem envolver o público em um drama cativante.

A Trama de Quem Ama Cuida

Quem Ama Cuida vai apresentar um drama romântico com elementos de suspense e crítica social. A história centraliza-se em Adriana, uma cuidadora de idosos que trabalha para o milionário Rogério Brandão, um homem solitário e temperamental, cercado por familiares interessados apenas na sua herança.

O relacionamento entre Adriana e Rogério evolui de uma amizade sincera para um inesperado pedido de casamento. No entanto, a decisão de Rogério de deixar sua fortuna para Adriana provoca a ira de sua família e culmina em um crime misterioso. Acusada injustamente de assassinato, Adriana é condenada e passa seis anos na prisão. Quando finalmente sai, ela se alia a Pedro, filho do advogado que a condenou, para buscar justiça e vingança.

A trama destaca a luta de Adriana: uma cuidadora dedicada que conquista a amizade de um homem difícil, mas se vê em meio a um jogo mortal que a leva a lutar pela sua inocência.

Elenco e Produção

Além de Bianca Bin, outros atores renomados estão em negociações para fazer parte do elenco principal. Isabel Teixeira já foi confirmada como a vilã principal da novela. Nomes como Camila Queiroz, Agatha Moreira, Juliana Paes, Eliane Giardini e Mariana Ximenes também estão entre os cogitados. Antonio Fagundes está em conversas para uma possível participação especial.

O roteiro é de Walcyr Carrasco, em parceria com Wendell Bendelack, que faz sua estreia como coautor na faixa das nove. A expectativa é que a novela mantenha o estilo acessível e dinâmico de Carrasco, abordando de forma contemporânea as relações familiares, a ambição e o perdão.

Quem Ama Cuida deve estrear em maio de 2026, após a conclusão de Três Graças.