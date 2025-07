Governo implementa saque-rescisão para trabalhadores CLT

Os trabalhadores brasileiros sempre tiveram suas limitações em relação ao uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Antigamente, a única maneira de acessar o saldo era após uma demissão sem justa causa, por meio do saque-rescisão. Mas, a partir de 2020, tudo mudou com a introdução do saque-aniversário, que permite acessar uma parte do saldo do FGTS anualmente.

Essa nova modalidade de saque-aniversário é uma forma interessante de retirar dinheiro do FGTS no mês do seu aniversário. São cerca de 37 milhões de brasileiros que já adotaram essa opção. Mas é importante lembrar que, ao escolher este caminho, perde-se o direito ao saque total caso ocorra uma demissão, sendo possível retirar apenas a multa rescisória de 40%. Por isso, é fundamental fazer um planejamento financeiro.

O valor que você pode sacar varia de acordo com o saldo disponível no FGTS. Veja como funciona:

Faixa de saldo (em R$) Alíquota Parcela fixa (em R$) Até 500,00 50% – De 500,01 até 1.000,00 40% 50,00 De 1.000,01 até 5.000,00 30% 150,00 De 5.000,01 até 10.000,00 20% 650,00 De 10.000,01 até 15.000,00 15% 1.150,00 De 15.000,01 até 20.000,00 10% 1.900,00 Acima de 20.000,00 5% 2.900,00

Desde que esse sistema começou, mais de R$ 142 bilhões já foram retirados do FGTS através do saque-aniversário. E surpreendentemente, 66% desse valor foi usado como garantia em operações de crédito. Isso indica que muitos trabalhadores têm empregado o saldo do FGTS de maneiras flexíveis, aproveitando o dinheiro para mais do que apenas emergências.

Além disso, há a possibilidade de antecipar o saque-aniversário por meio de empréstimos, o que permite acesso a valores que você irá receber no futuro. Contudo, essa opção exige que o saldo do FGTS sirva como uma garantia.

Agora, se você está pensando em quando poderá realizar os saques em 2025, aqui estão as datas:

Mês Período de saque Julho 1º de julho a 30 de setembro Agosto 1º de agosto a 31 de outubro Setembro 1º de setembro a 28 de novembro Outubro 1º de outubro a 30 de dezembro Novembro 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026 Dezembro 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026

O saque-aniversário oferece uma liquidez anual, mas tem suas limitações. Por isso, é essencial planejar bem para equilibrar suas necessidades financeiras tanto no presente quanto no futuro.