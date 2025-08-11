Carro é atingido por três raios sem causar danos ao motorista

Um evento impressionante ocorreu na China, onde um carro elétrico, o BYD Song Plus EV, foi atingido por raios enquanto circulava por uma área de serviço em Tieshan, na região portuária de Guangxi. As câmeras da região registraram várias descargas elétricas que atingiram o teto do veículo, criando clarões e arcos elétricos.

O mais surpreendente é que o motorista saiu ileso da situação. As imagens rapidamente ganharam destaque na imprensa local, como no jornal Sanyan Tech. Segundo os especialistas, o sistema elétrico principal do carro, que inclui a bateria de tração, controle eletrônico e motor, não sofreu danos. Este resultado positivo se deve ao bom funcionamento do isolamento projetado para proteger esses componentes, mesmo com os impactos consecutivos.

Revisão técnica após os raios

Após esse fenômeno impressionante, um grupo de técnicos fez uma análise detalhada do veículo. Eles descobriram que as descargas atingiram principalmente a área do rack de teto, mas, após verificações, não encontraram curto-circuitos nos componentes do sistema elétrico do carro. Na verdade, apenas dois pontos de impacto foram identificados no teto, e a carroceria não apresentou outros danos. A avaliação garantiu que a estrutura do carro manteve sua integridade, provando a eficácia do sistema de isolamento.

Por que o carro resistiu?

A resistência do carro durante os impactos de raios pode ser explicada pelo efeito chamado gaiola de Faraday. Esse fenômeno ocorre em veículos com carroceria metálica selada, que oferece uma proteção indireta durante uma tempestade elétrica. A corrente elétrica se distribui pela estrutura metálica e se direciona para o solo, mantendo a mesma diferença de potencial dentro do carro. Isso ajuda a evitar eletrocussão nos ocupantes.

Por esse motivo, é recomendado que, após passar por uma situação como essa, os passageiros permaneçam dentro do veículo até a chegada dos bombeiros, garantindo total segurança.

Cuidados durante tempestades

No Brasil, as tempestades acompanhadas de raios são comuns, e por isso os motoristas devem ter alguns cuidados em mente. Uma boa prática é desligar todos os dispositivos eletrônicos, como o motor e o sistema de som, e recolher antenas. Além disso, é importante manter todos os vidros fechados.

O ideal é que os ocupantes aguardem dentro do carro até que as condições meteorológicas melhorem. Para minimizar riscos, recomenda-se esperar cerca de 30 minutos após o último trovão antes de sair do veículo.

O episódio na China provou que, com um sistema de isolamento eficaz, um veículo elétrico pode resistir a até três impactos diretos de raios, sem comprometer a segurança do motorista.