Dica de especialista para adormecer mais rápido

Como cair no sono rápido: dica simples de especialistas
Algumas pessoas enfrentam dificuldades para dormir, e isso pode ser bastante desafiador. Muitas vezes, o cansaço se acumula, deixando o dia mais pesado e prejudicando a produtividade. E, mesmo quando a pessoa está extremamente cansada, o sono pode demorar a chegar, resultando em um estado de exaustão tanto física quanto mental.

Além disso, certos hábitos podem atrapalhar ainda mais a qualidade do sono. Nesse sentido, uma dica simples é evitar o uso do celular pelo menos uma hora antes de se deitar. Isso pode ajudar bastante a preparar o corpo e a mente para o descanso.

Uma solução eficaz

Uma técnica que pode ser útil para adormecer mais rápido é chamada de 4-7-8. O método é simples: você inspira contando até quatro, segura o ar por sete segundos e depois solta a respiração em um sopro que dura oito segundos. A língua deve ficar posicionada atrás dos dentes da parte superior durante todo o processo. Ao praticar essa técnica, muitas pessoas conseguem se sentir mais sonolentas.

Embora não haja comprovação científica robusta sobre a eficácia dessa técnica específica, ela é uma forma de relaxar e poder "desligar" a mente, quase como uma meditação. Mariane Yui, otorrinolaringologista, ressalta que essa prática ajuda a desacelerar a mente e o corpo.

Por outro lado, a médica Erika Treptow, do Instituto do Sono em São Paulo, também comenta que diminuir a excitabilidade cognitiva e fisiológica é vital. Ela afirma que, além das técnicas de respiração, ouvir uma música relaxante ou até mesmo fazer alguma atividade manual, como lavar a louça, pode ser uma ótima maneira de relaxar antes de dormir.

O método 4-7-8 foi popularizado por Andrew Weil, um médico norte-americano que trouxe técnicas inspiradas na yoga. Ele recomenda praticar a respiração duas vezes ao dia, e com o tempo, espera-se que o corpo se adapte a esse relaxamento, facilitando o sono e proporcionando um descanso mais profundo.

