Cadillac forma equipe de F1 com inspiração na NASA

A Cadillac está dando passos importantes para sua estreia na Fórmula 1 em 2026, após um pedido de entrada que inicialmente foi negado, mas agora foi aceito. A corrida contra o tempo já começou, e a fabricante americana precisa projetar e construir seu carro de F1 em um prazo curto. Com apenas 11 meses disponíveis desde a aprovação, a equipe se vê em uma verdadeira corrida contra o relógio para estar pronta para a primeira corrida na Austrália.

A Cadillac se diferencia das outras 10 equipes do grid por ter a sua sede principal nos Estados Unidos. O novo centro de operações está sendo instalado em Fishers, Indiana, onde uma ampla estrutura está sendo construída. Esta movimentação, embora ainda não muito visível no contexto da Fórmula 1, está tomando forma com importantes projetos em andamento no Circuito de Silverstone, no Reino Unido.

A equipe, que começou com apenas três pessoas, agora conta com quase 600 funcionários dedicados ao projeto dos primeiros carros da Cadillac para a F1. Graeme Lowdon, ex-chefe da equipe Marussia e agora diretor da nova equipe, destacou a importância de montar um time competente em tempo recorde. Na visão dele, a formação da equipe é um dos maiores desafios.

Lowdon explicou que, em termos de estrutura organizacional, a Cadillac está se preparando para um trabalho colaborativo intensivo, semelhante ao modelo utilizado pela NASA durante as missões Apollo. A intenção é garantir que os engenheiros possam se comunicar de forma eficiente, seja no Reino Unido ou nos Estados Unidos, para garantir que todos estejam na mesma página enquanto o prazo para a estreia se aproxima.

Em Silverstone, a equipe opera em seis prédios que, no futuro, serão reduzidos para três principais. Com esse espaço, mais de 6.000 desenhos foram emitidos e 10.000 componentes já foram fabricados. Lowdon enfatizou que a criação de uma infraestrutura adequada é essencial, e atualmente eles estão integrando fornecedores, o que tem exigido grande esforço gerencial.

A Cadillac também planeja utilizar motores desenvolvidos pela General Motors, garantindo que a operação não fique restrita apenas aos seus centros de produção. A equipe enxerga que a combinação de operações em dois países fortalece sua capacidade de inovação e competitividade.

Embora a estrutura da equipe nos EUA seja extensa, Lowdon acredita que isso pode fazer com que a Cadillac se destaque na Fórmula 1. A intenção é atrair talentos locais, aproveitando a crescente popularidade da categoria no país, além de buscar engenheiros de alta qualidade, que são abundantemente encontrados nos EUA.

Nos aspectos mais táticos, a Cadillac ainda não decidiu sobre os pilotos que estarão a bordo na estreia. Falas sobre possíveis contratações já mencionaram Valtteri Bottas e Sergio Pérez, embora não haja confirmações. A equipe busca experiência para ajudar a formar uma base sólida ao embarcar neste novo desafio.

Com a contagem regressiva para a estreia, a Cadillac busca se firmar como uma nova força na Fórmula 1, e as ações em curso sinalizam um compromisso sério com o sucesso na mais famosa competição automobilística do mundo.