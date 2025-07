Caixa informa aumento no preço das apostas em julho

As loterias no Brasil terão um reajuste de preços a partir do dia 9 de julho, próxima quarta-feira. Esse ajuste vai impactar apostas populares como Mega-Sena, Loteca, Dupla Sena, Quina, Lotofácil e Super Sete. A mudança foi anunciada pela Caixa Econômica Federal e tem como objetivo garantir que as loterias continuem sustentáveis, beneficiando a população com prêmios mais atrativos e repasses para ações sociais.

Os novos preços variam entre R$ 0,50 e R$ 1 por aposta, a depender da modalidade. Por exemplo, a Mega-Sena vai custar R$ 6, um aumento de 20%. As apostas na Dupla Sena e na Quina passarão a ser vendidas a R$ 3. A Lotofácil custará R$ 3,50, enquanto a Loteca, que terá um duplo obrigatório, irá para R$ 4. E não podemos esquecer da Super Sete, que também sofrerá ajustes, todos seguindo um cronograma já estabelecido.

O reajuste será aplicado em duas etapas. A maior parte dos novos preços começa a valer no dia 9, mas a Super Sete será atualizada somente a partir de 30 de julho. Esse planejamento em etapas foi pensado para ajudar os apostadores a se adaptarem e facilitar a transição para as novas tarifas.

A justificativa para o aumento é bem clara: a Caixa alega que essa medida é essencial para a manutenção e expansão dos benefícios sociais proporcionados pelos jogos. Eles acreditam que esses novos valores são fundamentais para garantir a viabilidade das loterias a longo prazo, além de permitir prêmios mais elevados.

Com um cronograma bem definido e objetivos claros, espera-se que essas alterações tragam benefícios tanto para os apostadores quanto para os programas sociais que recebem recursos das loterias.