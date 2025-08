Busca por suspeito Austin Robert Drummond é concentrada em Union University

Tennessee: Terceira pessoa é presa em ligação com assassinato de quatro familiares de bebê encontrado abandonado

Uma terceira pessoa foi presa suspeita de ajudar um fugitivo acusado de matar quatro parentes de um bebê encontrado abandonado na semana passada em Tennessee. A informação foi confirmada pelas autoridades nesta segunda-feira.

Os investigadores estão realizando buscas em uma área de mata próxima a uma universidade privada em Jackson, Tennessee, como parte da investigação relacionada ao principal suspeito, Austin Robert Drummond, de 28 anos.

A mais recente prisão é de Dearrah Sanders, de 23 anos, que foi detida sob a acusação de ser cúmplice após o fato de homicídio qualificado. Ela é suspeita de ter ajudado Drummond após os assassinatos. Sanders será levada para o Presídio de Lake County, e ainda não se sabe se ela já tem advogado.

Na semana passada, outros dois homens também foram presos, Tanaka Brown e Giovontie Thomas, ambos com 29 anos, e enfrentam acusações semelhantes. Brown, além de ser acusado de ser cúmplice, também é acusado de falsificação de provas. No entanto, as autoridades não detalharam as ações específicas que os três teriam realizado para ajudar Drummond.

Suspeita-se que Drummond tenha ligação com a gangue Vice Lords. Essa organização criminosa é conhecida por sua atuação em diversos crimes violentos, incluindo assassinatos e tráfico de drogas, e está presente em Illinois e em várias partes de Tennessee.

Drummond ainda está foragido, mas as autoridades estão investigando uma área arborizada perto da Union University em Jackson, onde foi encontrado um veículo vinculado a ele. Em resposta a essa situação, a universidade trancou as portas externas de todos os edifícios.

Uma escola privada próxima, a Jackson Christian School, também entrou em lockdown. Os alunos não estavam presentes, mas os professores estavam na escola, onde as aulas começam na quinta-feira.

Drummond é o principal suspeito na morte de James M. Wilson, 21 anos; Adrianna Williams, 20; Cortney Rose, 38; e Braydon Williams, 15, cujos corpos foram encontrados em Tiptonville, no noroeste do Tennessee, no dia 29 de julho. As vítimas foram localizadas algumas horas depois que o bebê, filha de Wilson e Adrianna, foi encontrado sozinho em uma cadeirinha em uma frente de casa em Tigrett, a cerca de 64 quilômetros de onde os corpos foram descobertos.

O caso de Drummond é ainda mais complexo, visto que ele havia sido liberado da prisão em setembro do ano passado após cumprir parte de sua sentença por crimes anteriores. Na época dos assassinatos, ele estava sob fiança em uma acusação de tentativa de homicídio durante seu encarceramento.

Drummond tem um longo histórico criminal que começou quando tinha apenas 16 anos. Na ocasião, ele foi condenado por roubo a mão armada, o que resultou em uma pena de dez anos. Após ser preso, ele fez ameaças a jurados e à vítima do roubo, o que levou a uma nova condenação.

As autoridades emitiram mandados contra Drummond, envolvendo múltiplas acusações, incluindo quatro homicídios em primeiro grau e um sequestro agravado. Uma recompensa de US$ 30.000 foi divulgada em conjunto com várias agências de segurança e o Gabinete do Governador do Tennessee, oferecendo dinheiro por informações que levem à sua captura.

O caso continua em investigação, e as autoridades tentam entender os motivos por trás da série de assassinatos e o que levou ao abandono do bebê.